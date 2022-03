Dove comprare l’orologio MoonSwatch, il più ricercato del momento, e per quale è motivo è impossibile trovarlo online.

Tutti pazzi per il MoonSwatch. Il nuovo orologio Speedmaster nato dalla collaborazione tra Omega e Swatch sta andando a ruba, con un successo fuori dal comune. Appassionati di tutto il mondo sono accorsi nelle ultime ore sul sito della famosa azienda svizzera per accaparrarsene uno, con l’unico risultato di riuscire a mandare in crash il sito. Incredibile, ma vero.

Una corsa all’acquisto online peraltro inutile, e per due motivi differenti: il MoonSwatch non è un modello in edizione limitata; soprattutto, non è un modello acquistabile online. E allora dov’è possibile comprare il proprio desiderato orologio della linea MoonSwatch? Scopriamolo insieme.

Niente vendita online: ecco dove comprare il MoonSwatch

L’ultimo amatissimo orologio di casa Swatch, in collaborazione con Omega, sta letteralmente andando a ruba. Con un effetto simil-iPhone, è stato in grado negli ultimi giorni di creare scene di panico, con code di centinaia di persone davanti agli store per poter acquistare l’ambitissimo accessorio.

Collezione orologi

A rendere così appetibile l’orologio è il suo essere una riedizione dello storico Speedmaster Omega indossato dagli astronauti in missione sulla Luna. Un nuovo modello celebrativo formato da undici diversi esemplari ispirati al sistema solare, al costo di 250 euro l’uno.

Con una campagna di marketing rischiosa, ma efficace, l’azienda ha scelto di non distribuire l’orologio online e di metterlo in vendita solo in alcuni punti vendita selezionati, con l’intento di creare ancora maggior hype. E il risultato è stato notevole: tutti gli orologi sono stati venduti in poche ore, costringendo gli appassionati a rivolgersi, inutilmente, al sito e-commerce del brand.

Chi vende il MoonSwatch online

Ovviamente, sul web è già possibile trovare rivenditori (non autorizzati) dell’ambitissimo orologio, su importanti siti di resell, come StockX. Tuttavia, in questo caso per potersi accaparrare il proprio modello bisogna essere disposti a investire una somma anche quattro volte superiore al prezzo di mercato.

Per questo motivo resta preferibile rivolgersi alle boutique Swatch sparse in tutto il mondo. L’azienda ha infatti assicurato che gli orologi saranno presto nuovamente disponibili, e che lo rimarranno a lungo, non essendo un’edizione limitata. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per poter finalmente sfoggiare al proprio polso un orologio destinato a fare la storia di questo settore.

Di seguito un video promozionale del MoonSwatch:

Riproduzione riservata © 2022 - DG