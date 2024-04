Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulle persone vere, da dedicare a coloro che riescono a distinguersi per sincerità e lealtà.

Al giorno d’oggi, purtroppo, trovare persone sincere, leali e generose è pressoché impossibile. Fortunatamente, ci sono delle eccezioni e quanti hanno la fortuna di incontrare anime sensibili devono stare attente a non lasciarsele sfuggire. Vi proponiamo una selezione di frasi sulle persone vere, patrimonio dell’umanità.

Le più belle frasi sulle persone vere

Dobbiamo essere onesti, le persone vere sono una rarità. In amicizia, in amore, sul posto di lavoro: è quasi impossibile incontrare qualcuno che sia davvero sincero, leale, generoso e onesto. Ormai ognuno si preoccupa solo del proprio orticello e se può mancare di rispetto all’altro, in qualunque modo, lo fa, senza pensarci più di tanto. Questo, però, non significa che non esistano eccezioni. Anzi, quando le incontrate tenetevele strette perché sono un dono più unico che raro. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulle persone vere:

Le persone vere spaventano. Per questo spesso rimangono sole. Perché sono sincere, sono oneste e quando vogliono dire qualcosa, lo dicono nel modo più vero che conoscono. (Margherita Hack)

Senza sapere dove andiamo ci sono posti dove vorremmo fermarci per sempre. E il più delle volte quel posto è una persona. (Federico Sangalli)

Alla fine ti trovi accanto solo le persone vere, che ti vogliono bene davvero. Le altre si autoeliminano da sole. (Anonimo)

Poche sono le persone che vedono con i loro occhi e pensano con la loro testa. (Albert Einstein)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

È meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è. (André Gide)

Più ti piaci, meno sei come qualcun altro, che è ciò che ti rende unico. (Walt Disney)

Chi smette di esserti amico non lo è mai stato. (Esiodo)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

La spontaneità è una posa difficilissima da tenere. (Oscar Wilde)

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. (Marilyn Monroe)

Chi dell’altrui si veste presto si spoglia. (Domenico Cimarosa)

C’è crisi di persone vere, di sincerità, di affetto, ma soprattutto c’è crisi di valori. Tempi moderni? No, tempi poveri d’anima. (Luna Del Grande)

Le persone disoneste nascondono i loro difetti a se stessi e agli altri, le persone oneste li conoscono e li confessano. (Christian Nestell Bovee)

Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. (Ralph Waldo Emerson)

Non voglio che tu sia una persona perfetta, voglio che tu sia una persona vera. (Anonimo)

Esiste una teoria secondo la quale in tutto il mondo ci sono soltanto cinquecento persone vere (il cast, diciamo. Gli altri, secondo la teoria, sono comparse) e ciò che più conta è che si conoscono tutti. (Neil Gaiman)

Le persone vere non hanno bisogno del piedistallo: si fanno bastare la loro altezza. (Don Tonio)

Sii te stesso, non la tua idea di ciò che pensi dovrebbe essere l’idea di qualcun altro di te stesso. (Henry David Thoreau)

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

La falsità è facile, la verità così difficile. (George Eliot)

Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre. (Roberto Benigni)

Le grandi persone sono in grado di fare grandi gesti di gentilezza. (Miguel de Cervantes)

E non sarà che a questo mondo c’è sempre più gente e sempre meno persone? (Quino)

Sii ciò che sei. Questo è il primo passo per diventare migliore. (Julius Hare)

Frasi sulle persone vere perfette per ogni occasione

Le frasi sulle persone vere possono essere dedicate in ogni momento, senza un motivo particolare, ma fate attenzione a rivolgerle solo a coloro che meritano davvero la vostra fiducia. Seguite sempre, sempre il vostro istinto: di solito è abile a riconoscere le doppie facce.