Le frasi sulla doppia faccia delle persone: le citazioni più incisive per sottolineare la falsità di chi ci ha deluso.

Esistono molte frasi sulla doppia faccia delle persone, citazioni e riflessioni che permettono di comprendere quanto chi ci sta accanto potrebbe nascondere la sua vera identità, almeno in determinate situazioni. Le delusioni sono parte integrante della nostra esistenza, in una società in cui l’apparire conta più dell’essere e valori come l’onestà sono spesso messi in secondo piano, per il proprio tornaconto personale.

Proprio per questo motivo serve avere sempre la guardia alta e gli occhi bene aperti con tutti coloro che ci circondano, anche i nostri cari. Perché la falsità e l’ipocrisia può nascondersi anche dietro al sorriso più sincero, specialmente quando in ballo ci sono interessi personali che possono trasformarsi in tentazioni irresistibili per tanta gente. Se stai cercando frasi sulla doppia faccia in grado di farti riflettere sulla falsità di alcune persone, in questo articolo te ne proporremo alcune che faranno sicuramente al caso tuo.

Frasi sulla doppia faccia della gente

C’è chi vive una vita di facciata, basata solo sull’apparenza, specialmente in quest’epoca dominata dai social network in cui appunto l’apparenza è molto, se non tutto. Se hai scoperto però di conoscere qualcuna di queste persone, puoi scegliere di starne alla larga o puoi anche pensare di smascherarla, magari utilizzando proprio i social network e alcune frasi taglienti che potrebbero esserti utile in quest’occasione.

Maschere

Un conto è infatti una bugia bianca, inevitabile e perdonabile, un’altra una vita fatta di menzogna. Esistono infatti molte frasi per poter svelare la vera identità di chi si rifugia dietro una maschera, di chi mostra la propria doppia faccia in molte occasioni della propria vita, specialmente in pubblico. Citazioni in alcuni casi profonde, in altri velenose, che possano essere intese da chi abbia orecchie per intendere (o forse la coda di paglia). Ecco alcune tra le più famose e apprezzate:

– Ognuno nasconde qualche cosa nella propria natura che, se la ostentasse in pubblico, susciterebbe riprovazione. (J.W. Goethe)

– Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas)

– Nessuno può, per un periodo che non sia brevissimo, indossare una faccia da mostrare a se stesso e un’altra da mostrare a tutti gli altri, senza alla fine trovarsi nella condizione di non capire più quale possa essere la vera. (Nathaniel Hawthorne)

– L’ipocrisia è il vizio più difficile e sfibrante che chiunque possa praticare; richiede una vigilanza continua e un raro distacco dello spirito. Non lo si può praticare, a differenza dell’adulterio e della gola, nei momenti liberi; è un lavoro a ciclo continuo. (William Somerset Maughan)

– Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

– È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità. (Albert Einstein)

– Chi parla male del prossimo è un ipocrita che non ha il coraggio di guardare i propri difetti. (Papa Francesco)

– Anche l’ipocrita ha tre segni di riconoscimento: quando parla, mente; quando promette, manca alla promessa data; quando ci si fida di lui, tradisce. (Maometto)

– Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne. (Baltasar Gracián)

– Gli specchi sono di solito utilizzati per verificare se la maschera è ancora in ordine. (Jacques Wirion)

– La falsa indignazione è la più ripugnante forma d’ipocrisia. (Henry de Montherlant)

– Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra. (Omero)

– Puoi nascondere il tuo volto dietro a un sorriso. Ma c’è una cosa che non puoi nascondere. È quando tu sei marcio dentro. (John Lennon)

Altre frasi sulla doppia faccia delle persone

La falsità esiste, è attorno a noi, quasi ovunque, e non possiamo far altro che accettarlo e combatterla, utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione, anche delle semplici frasi in grado di smascherare chi ha una doppia faccia. Esistono citazioni sulle persone false e bugiarde che possono risultare ‘cattive’ e aggressive, ma ne esistono anche altre che prendono l’ipocrisia con maggior leggerezza, e rispondono alla malignità delle persone attraverso l’arma più forte a nostra disposizione: l’ironia.

Se stai cercando frasi divertenti o umoristiche sulle doppie facce, eccone altre che potrebbero esserti d’aiuto:

– Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

– Non siamo mai così poco liberi come quando tentiamo di recitare. (Oscar Wilde)

– La morte lo colse all’improvviso. Ma con una ragguardevole presenza di spirito, rimediò buttandosi sulla poltrona e componendo il viso nella più decorosa delle espressioni. L’ipocrisia aveva vinto fino alla fine. (Francesco Burdin)

– Certe monete false saltano fuori in continuazione. (Stephen King)

– L’ipocrisia è un compito ventiquattr’ore su ventiquattro. (William Somerset Maughan)

– Non esiste nessuno così affezionato al suo volto che non accarezzi l’idea di presentarne un altro al mondo. (Antonio Machado)

– A chi ha una doppia faccia consiglio la carta a doppio velo. (Alex Setolosi)

– Come fate ad avere una doppia vita che già una mi sfianca. (Maurizio Manco)