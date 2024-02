Dove si trova e com’è la casa di Loredana Bertè? La dimora della cantante è assai particolare: sembra un set cinematografico.

Loredana Bertè non poteva che avere una casa particolare. E’ impossibile pensare a lei e immaginare una dimora lineare, in stile classico. Vediamo dove si trova e com’è il suo appartamento. Vi anticipiamo soltanto che somiglia ad un vero e proprio set cinematografico.

Loredana Bertè: com’è e dove si trova la sua casa

Classe 1950, Loredana Bertè è nata il 20 settembre a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Si è trasferita a vivere a Roma con la famiglia quando era giovane e ancora oggi vive nella Capitale. Anche se viaggia tantissimo per lavoro, la cantante ha scelto come residenza il capoluogo laziale. Vive in una casa molto particolare, che qualche volta mostra ai fan tramite il suo profilo Instagram.

Non sono tante le condivisioni della sua dimora, ma alcuni dettagli si riescono comunque a cogliere. Loredana vive in un appartamento molto ampio, con soffitti con motivi classici e una parte delle pareti con mattoni a vista. Sembra quasi un set cinematografico: si cambia ambientazione da una stanza all’altra, per cui non c’è uno stile omogeneo.

Loredana Bertè: il letto della camera da letto è “Dracula”

Il locale più particolare della casa di Loredana Bertè è la camera. Qui c’è il “letto di Dracula“, disegnato dalla stessa artista. La particolarità sta soprattutto nella spalliera, altissima e in pelle nera. Inoltre, il letto non è posizionato attaccato ad una parete, ma al centro della stanza.

Anche il bagno è molto particolare, specialmente la zona doccia. Quest’ultima è molto ampia, ricoperta di un mosaico bianco nero. C’è perfino una panchina, dove Loredana, per sua stessa ammissione, si siede per aspettare il tempo di posa del balsamo. Tutta la casa la rispecchia alla perfezione. E’ piena di oggetti e vestiti e nulla, almeno all’apparenza, sembra avere un ordine. Forse, la definizione più giusta è quella data in precedenza: la dimora è un set cinematografico.