Il significato della canzone Pazza di Loredana Bertè, il brano presentato in gara a Sanremo 2024 dalla cantante calabrese.

La veterana del Festival di Sanremo 2024 è Loredana Bertè. La signora del rock italiano, a cinque anni di distanza dalla straordinaria edizione 2019 in cui conquistò il quarto posto con il brano Cosa ti aspetti da me, è tornata in gara nella kermesse con una nuova canzone pronta a sorprendere tutti. S’intitola Pazza ed è un inno all’amor proprio condito d’ironia ed energia.

Con il suo stile unico e inimitabile, la cantante calabrese, già premiata nel 2008 con il riconoscimento alla carriera Città di Sanremo, si è raccontata ancora una volta con grande sincerità, ribadendo con forza il suo ruolo nel panorama musicale italiano.

Pazza, Loredana Bertè: il significato del testo

Scritto dalla stessa Loredana con Andrea Bonomo e il maestro Luca Chiaravalli, Pazza è il modo dell’artista calabrese di rispondere a tutte le persone che, in qualche modo, in passato le hanno assegnato questo appellativo, sia in maniera scherzosa che seria: “Questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della consapevolezza di essere sempre se stessi“.

Loredana Bertè

Brano che si adatta perfettamente alla filosofia di vita della rocker calabrese, sia nel testo che nell’arrangiamento e nella melodia, Pazza vuole essere una dedica a tutti coloro che sono folli, perché sono loro a godere veramente della libertà in questo mondo.

Il brano è stato inserito, tra l’altro, all’interno della tracklist dell’album Ribelle, disco che contiene trentasei grandi successi della sua carriera. Una sorta di canzone-manifesto per ribadire ancora una volta che Loredana è unica al mondo e non ha alcuna voglia di scendere a compromessi.

Un inno all’amore verso se stessi e alla consapevolezza che non bisogna dare troppo peso alle opinioni degli altri, non bisogna odiarsi ma è necessario invece tornare a vivere davvero, come ribadisce la stessa Bertè: “Forse non sono normale, o forse io sono pazza di me, e voglio gridarlo ancora, non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola“.

Pazza, Loredana Bertè: il testo della canzone

Sono sempre la ragazza

che per poco già s’incazza,

amarmi non è facile,

purtroppo io mi conosco,

Ok ti capisco

se anche tu te ne andrai via da me,

col cuore che ho spremuto come un dentifricio

e nella testa fuochi d’artificio…

