Qual è il significato di Mariposa di Fiorella Mannoia? La canzone segna il ritorno della cantante al Festival di Sanremo 2024.

Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo 2024 dopo sette anni dall’ultima partecipazione. Per la grande occasione, l’artista ha scelto una canzone intitolata Mariposa. Si tratta di “un brano di orgoglio femminile”: vediamo il significato e il testo.

Mariposa di Fiorella Mannoia: il significato della canzone

Nel 2017, Fiorella Mannoia saliva sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Che sia benedetta. Un brano intenso, che le ha consentito di conquistare il secondo posto della classifica. Nel 2024, l’artista torna sul palco dell’Ariston con un inedito che ha lo stesso potenziale: Mariposa. Ritmato, con sonorità tipiche del folklore latino, il singolo si propone come manifesto della donna.

“Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo“.

Le donne, un universo infinito, difficile da racchiudere. Fiorella parte dalla “strega in cima al rogo” e arriva fino ai giorni nostri, elencando pregi e difetti delle rappresentati dell’universo femminile.

“Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto“.

Mariposa, per stessa ammissione di Fiorella Mannoia, è “un brano di orgoglio femminile“. L’intento è quello di ripercorrere la storia delle donne, da quando valevano meno di zero ad oggi, quasi tutte libere di essere se stesse. L’artista ha così parlato del brano che porta in gara a Sanremo 2024: “Io lo vedo come un manifesto, poi non so se lo diventerà. C’è l’orgoglio di appartenere all’altra metà del cielo, siamo in un momento in cui le donne stanno finalmente prendendo coscienza della propria emancipazione e il brano è una carrellata nella Storia: nel bene e nel male, noi siamo tutto questo“.

Mariposa di Fiorella Mannoia: il testo della canzone

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono…

Continua per il testo integrale