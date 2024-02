Nella settimana di Sanremo, Esselunga rende omaggio alla musica con il nuovo spot ‘La carota’ con musica di Gino Paoli.

Continua la campagna pubblicitaria Non c’è una spesa che non sia importante lanciata da Esselunga. Dopo l’arrivo lo scorso autunno dello spot ‘La pesca’, con tutte le polemiche, a volte pretestuose, che lo hanno accompagnato, e quello natalizio intitolato ‘La noce’, il terzo capitolo, ‘La carota’, è arrivato solo in questi giorni. Ed è un grande omaggio alla musica, in concomitanza con la settimana di Sanremo.

Stavolta la nota catena di supermercati ha scelto di celebrare una delle arti più nobili e una delle città che maggiormente hanno saputo dare lustro alla canzone italiana, Genova, attraverso un cortometraggio destinato a suscitare grandi emozioni, complice l’utilizzo di una brano d’autore.

‘La carota’ è il nuovo spot Esselunga: stavolta è un omaggio alla musica

Nella settimana più musicale dell’anno, anche Esselunga non poteva esimersi dal rendere omaggio alla musica che accompagna le nostre vite e le arricchisce, le rende piene, vibranti, esaltanti, emozionanti. Per farlo, stavolta si è affidata a un cortometraggio che mette al centro una piccola storia comune ma densa di significato, collegata ovviamente alla spesa, utilizzando per l’accompagnamento musicale il brano Ti lascio una canzone di Gino Paoli, decano del cantautorato genovese, e del maestro Peppe Vessicchio.

Gino Paoli

Protagonista di questa storia è Arianna, una ragazza che manifesta un forte desiderio d’indipendenza, incontrando inizialmente la resistenza del padre, che desidera a tutti i costi continuare a proteggerla. A svolgere un ruolo decisivo è proprio la musica, che accompagna le immagini delicate ed eleganti della città di Genova, dei suoi scorci, dei carrugi e della spiaggia di Vernazzola, oltre ovviamente alla location del supermercato Esselunga scelta per l’occasione.

Di seguito lo spot in questione:

Il terzo capitolo della campagna Esselunga

A presentare ‘La carota’ è stato Roberto Selva, direttore marketing e comunicazioni di Esselunga: “Questo terzo appuntamento vuole essere un omaggio alla Liguria e alla città di Genova, dove abbiamo aperto il primo negozio nel 2020. Ma il tributo di questo meraviglioso territorio passa anche attraverso la musica, poiché abbiamo scelto un autore che, insieme a tutta la scuola genovese, ha fatto la storia della musica italiana“.

Lo spot, firmato dal regista Sune Sorensen, con la direzione della fotografia affidata a Franz Lustig, sarà visibile in televisione dal 5 al 10 febbraio, oltre che nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al 12 febbraio. E ovviamente verrà trasmesso anche in occasione del Festival di Sanremo. Riuscirà ad aprire un dibattito come accaduto con ‘La pesca’? Difficile immaginarlo. Anche le prime reazioni da parte dei follower sono infatti perlopiù entusiaste.