Dopo lo spot in cui si racconta di Emma, la bambina con i genitori separati, arriva una nuova storia: quella di Carlo e Marta e della loro amicizia.

A pochi mesi di distanza dall’uscita dello spot che ha suscitato tante polemiche, Esselunga torna in televisione con un nuovo spot: “La Noce“. Uno spot trasmesso per la prima volta in tv nella serata del 18 dicembre 2023..I protagonisti sono Carlo e Marta e la loro amicizia che i due riescono far durare nel tempo grazie ad un legame particolarmente forte. Questa volta a legare i due giovani protagonisti non è una pesca, bensì una noce. Il messaggio del cortometraggio però rimane sempre lo stesso: “Non c’è una spesa che non sia importante“.

Lo spot Esselunga con la noce

Il corto sarà visibile in televisione e nelle sale cinematografiche fino al 25 dicembre 2023 e fino al prossimo 1 gennaio 2024 sui canali digitali. La campagna è firmata dall’agenzia creativa SMALL di New York. “La noce” è stato girato dallo stesso regista del film “La Pesca“, il francese Rudi Rosenberg, e prodotto da Indiana Production.

Ecco il video:

“Con il secondo appuntamento del nostro racconto” – spiega Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga – “abbiamo voluto rappresentare una storia di amicizia che resiste al trascorrere del tempo e alla distanza e lo abbiamo fatto attraverso una noce, un frutto simbolico che ben si presta a rappresentare il concetto di cura e l’evoluzione della storia. Con l’emozione che suscita un’amicizia ritrovata desideriamo augurare a tutti buone feste“.

Esselunga: le polemiche per lo spot “La pesca”

Il precedente spot lanciato da Esselunga, “La pesca“, era stato al centro di parecchie polemiche. Al centro del corto una Emma, una bambina che prima fa comprare alla mamma una pesca al supermercato e poi la porta al papà dicendo “Te la manda la mamma“, nel tentativo di far riavvicinare i genitori separati.

Moltissimi sono stati i commenti di critica a questa pubblicità che è stata giudicata come fonte di sofferenza per le famiglie separate e anche troppo stereotipata e giudicante nei confronti dei genitori che, ad un certo punto delle loro vite, decidono di separare le loro strade. Altri però ne hanno apprezzato il messaggio. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante“.