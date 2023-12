Tutto quello che c’è da sapere sui saldi invernali 2024: quando iniziano in tutta Italia, le date e le informazioni necessarie.

Chiusa la lunga parentesi di sconti collegati al Black Friday, ormai da anni finestra fondamentale per gli amanti dello shopping a poche settimane dal Natale, è già tempo di pensare ai saldi invernali 2024. Quale migliore occasione per dare una rinfrescata al proprio guardaroba?

Anche quest’anno i saldi promettono di essere il periodo migliore dell’anno per fare acquisti, con ribassi che dureranno dai 30 ai 90 giorni e che potrebbero prevedere sconti anche del 70%. Insomma, saranno settimane di grandi affari e di potenziali occasioni che non potranno trovarci impreparati. Ma quando è prevista la data di inizio ufficiale? Scopriamo insieme il calendario e tutto ciò che bisogna sapere.

Quando iniziano saldi invernali 2024?

Sono diventate ufficiali solo a pochi giorni dal Natale le date del calendario dei saldi in Italia nel 2024 ormai alle porte. Sarà l’Epifania a portare con sé quasi ovunque l’inizio degli sconti, con pochissime regioni che daranno invece il via alla stagione degli sconti con una manciata di giorni d’anticipo.

Ad aprire le danze saranno Basilicata e Sicilia. Gli abitanti della regione meridionale e dell’isola potranno infatti iniziare il loro shopping e la loro ricerca di super affari già a partire dal 2 gennaio, subito dopo il Capodanno. Anche la Valle d’Aosta ha deciso di anticipare leggermente lo start: nella piccola regione settentrionale gli sconti prenderanno vita a partire dal 2 gennaio. Nel resto d’Italia invece bisognerà aspettare fino alla vigilia dell’Epifania.

In attesa del calendario completo, possiamo comunque anticipare che in alcune regioni i saldi potrebbero terminare dopo la metà di febbraio, in altre arrivare fino alla fine di marzo. Potremo quindi cominciare già nel weekend dell’ultima festività del periodo natalizio il nostro shopping, alla ricerca di quell’abito che abbiamo adocchiato da tempo o di quel paio di scarpe a lungo desiderate. Stando comunque attenti a non incappare in brutte sorprese.

Come funzionano i saldi invernali 2024: tutti i consigli

Non ci sono regole, come ogni anno, per i saldi invernali anche in questo 2024. Dalla partenza, per un periodo che potrà andare dai 30 ai 90 giorni, si potranno acquistare molti capi a un prezzo scontato. Attenzione però a non farsi prendere dalla fretta e dalla smania dello shopping! Esistono infatti alcune raccomandazioni da dover tenere a mente per non rischiare di sprecare denaro o acquistare capi che non utilizzeremo, facendo un danno a noi stessi e anche al pianeta.

Innanzitutto, servirà fare attenzione ai prezzi. I negozianti hanno infatti l’obbligo di indicare il prezzo di vendita normale sul cartellino, rendendo chiaro lo sconto applicato e il prezzo finale. In tal senso, è meglio evitare etichette appiccicate in un secondo momento, sconti contrassegnati a matita o a penna e cose del genere. Sarebbe necessario, se possibile, anche individuare il capo di nostro interesse prima dei saldi, per paragonare il prezzo con quello su cui viene applicato lo sconto.

Attenzione poi alla qualità dei capi e alla loro conformità. Se abbiamo dubbi sulla qualità del prodotto che stiamo acquistando, prima di effettuare l’acquisto chiediamo informazioni sui possibile cambio e sui resi, che solitamente sono disponibili, in quasi tutti i negozi, entro i trenta giorni dall’acquisto.

Molto importante anche provare i capi che acquistiamo, maglioni, pantaloni, scarpe, tutto ciò che effettivamente è possibile provare, per non rischiare di ritrovarci a casa con una brutta sorpresa. In questo modo eviteremo di dover provare un cambio o un reso, e quindi lo stress di dover tornare in negozio in un momento in cui centri commerciali e vie dello shopping sono notoriamente presi d’assalto.