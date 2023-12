Qual è il significato di Mare forza 9oi degli Omini? La canzone parla di un amore travolgente, simile al mare in burrasca.

Mare forza 9oi è la canzone con cui gli Omini si giocano il tutto per tutto a Sanremo Giovani. Un brano dallo stile rock, che racconta di un amore tanto travolgente da essere paragonato al mare in tempesta. Vediamo il significato e il testo.

Mare forza 9oi degli Omini: il significato della canzone

Gli Omini si presentano in gara a Sanremo Giovani, in onda su Rai1 il 19 dicembre 2023, con la canzone Mare forza 9oi. La loro speranza, così come quella degli altri artisti che cercheranno di convincere la giuria, è accedere al Festival del 2024, in programma per febbraio. Il singolo della band, scritto e composto da F. Roccati, G. Pastorino e M. Bitossi e prodotto da Tommaso Colliva, parla di un amore travolgente.

“E vuoi vedere che ci siamo persi

e mi vuoi bere ancora in quattro sorsi

noi siamo l’impossibile, possibile“.

Una relazione impossibile, ma allo stesso tempo attrattiva. I due protagonisti sono consapevoli che non possono andare avanti come un “mare forza noi“, ma quando si rivedono tutte le certezze svaniscono.

“E mi sembravi timida

quando ti tenevi strette le parole

colpa delle chimica“.

Si può resistere alla tentazione? Difficile, specialmente se l’attrazione resta tale anche quando il mare forza 9, ossia nella massima burrasca, diventa un “mare forza noi“.

Ecco il video di Mare forza 9oi degli Omini:

Il testo della canzone degli Omini

Ti ricordi di me

ero quella macchia di caffè

sopra al tuo parquet…

