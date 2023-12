Qual è il significato di Fiore d’inverno di Lor3n? La canzone parla di una storia d’amore finita, ma ‘coltivata’ fino all’ultimo giorno.

Lor3n si presenta a Sanremo Giovani con la canzone Fiore d’inverno. Il brano, probabilmente autobiografico, racconta una storia d’amore finita, verso cui il protagonista aveva riposto grandi speranze. Vediamo il significato e il testo.

Fiore d’inverno di Lor3n: il significato della canzone

All’anagrafe Lorenzo Iavagnilio, Lor3n si presenta a Sanremo Giovani, in scena il 19 dicembre su Rai1, con il brano Fiore d’inverno. E’ con questa canzone che l’artista spera di far breccia nel cuore dei giudici e arrivare in gara al Festival 2024, in onda nei primi giorni di febbraio. L’inedito parla di una storia d’amore finita, che viene paragonata proprio ad un fiore che sboccia in inverno. Lui se n’è preso cura, ma la stagione fredda ha avuto la meglio.

“Lei mi copriva le ferite

di tempo ne è passato

e non ricordo l’ora“.

Il protagonista ha coltivato il suo amore anche se era inverno, ma i fiori non sempre riescono a sopravvivere alle temperature gelide.

“Il cielo fa da autista

mi porta per le strade

tre pillole per andare a dormire calmo

quando ieri bastava stringerle la mano“.

Di quell’amore finito restano i ricordi, le sensazioni, e anche se il tempo passa, il cuore resta ferito come se fosse il primo giorno.

“Non siamo più la stessa cosa

ed esco, mi avvio per la strada di casa

che è buia e domani chissà“.

Lor3n è consapevole di aver dato speranza ad un fiore “che in fondo nasceva in un tempo sbagliato, d’inverno“, ma non se ne pente. I ricordi, prima o poi, faranno meno male e il suo cuore sarà in grado di tornare ad amare.

Ecco il video di Fiore d’inverno di Lor3n:

Fiore d’inverno di Lor3n: il testo della canzone

Quante facce che mi son passate accanto

quante ne ho già viste

quattro settimane chiuso in una stanza…

Continua per il testo integrale