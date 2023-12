Qual è il significato di Mama di Grenbaud? La canzone, “fugace, pazzo e ritmico”, presenta un sound coinvolgente.

All’anagrafe Simone Buratti, Grenbaud si presenta sul palco di Sanremo Giovani 2023 con la canzone Mama. Un brano “fugace, pazzo e ritmico“, nato quasi per caso, molto apprezzato dalle nuove generazioni. Vediamo il significato e il testo.

Mama di Grenbaud: il significato della canzone

Famosissimo su Twitch, YouTube e TikTok, Grenbaud tenta il tutto per tutto con Sanremo Giovani. L’artista, il prossimo 19 dicembre, si presenterà in gara con una canzone intitolata Mama. Se dovesse riuscire a fare breccia nel cuore della giuria, Simone Buratti avrà la possibilità di esibirsi al Festival 2024 insieme ai Big della musica italiana. Il brano, definito dall’artista “fugace, pazzo e ritmico“, è nato per caso, “senza un motivo particolare“.

“Giro quartieri

ma nemmeno mi trovo

ma poi dice alla mama

stai tranquilla tesoro“.

Mama racconta di un viaggio in cui Grenbaud esce di casa senza meta, congedandosi dai genitori con un semplice “ciao“.

“Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana“.

I genitori non sanno dove si sia cacciato e sono giustamente preoccupati. Eppure, quando torna a casa dopo giorni, Grenbaud non sa dire altro che “ciao“. Così come si era congedato torna ad annunciarsi.

“Penseranno che son pazzo ma pazzo mai

non gridare che mi passano queste vibes

sono stato da solo, ah“.

Mama di Grenbaud è una canzone con un sound travolgente, che punta a far divertire gli ascoltatori. Un testo senza troppe pretese, che di certo verrà promosso a pieni voti dalle nuove generazioni.

Ecco il video di Mama di Grenbaud:

Mama: il testo della canzone

Mama

non restare in para

che non torno a casa…

Continua per il testo integrale