Fare la valletta di Sanremo è un’esperienza che solo le migliori showgirl tv possono realizzare. Ecco quali sono state le più iconiche e le più belle!

Correva l’anno 1951 quando è nato il Festival della canzone in Italia… e di vallette di Sanremo ne sono passate moltissime. Ma chi davvero ha lasciato il segno? Da Sabrina Ferilli, Valeria Marini a Belen Rodriguez, passando per Virginia Raffaele, ecco chi sono state le vallette più memorabili di Sanremo!

Le vallette di Sanremo: presentatrici e non

Nelle prime quattro edizioni del Festival (1951, 52, 53 e 54) non ci fu una valletta ad affiancare il presentatore di Sanremo. La prima in ordine di tempo fu Maria Teresa Ruta (da non confondere con l’omonima showgirl e conduttrice tv) nel 1955, che fu anche la prima volta che il Festival della canzone italiana fu trasmesso in tv.

Per distinguere tra co-conduttrici e vallette, è opportuno sapere che il più delle edizioni del Festival ci sono state le seconde, e solo in qualche caso ci sono state donne che lo hanno condotto insieme a qualcun altro. Un esempio è Virginia Raffaele, conduttrice ufficiale insieme a Claudia Baglioni nel 2019, oppure Maria De Filippi con Carlo Conti nel 2017.

Virginia Raffaele

I nomi delle attrici più famose, che negli anni, hanno fatto le vallette al Festival di Sanremo sono state: Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli e Claudia Koll. Mentre le modelle che hanno accompagnato i presentatori più rispettabili sono state le meravigliose e straniere Bar Rafaeli, Ivana Mrazova, Eva Herzigova, Letitia Casta e le stupende italiane Valeria Mazza e Bianca Balti.

È stato il turno anche di cantanti, che oltre ad essersi cimentate nelle performance di nuove canzoni, hanno anche accompagnato il presentatore. Come per esempio: Nina Pizzi, la quale ha vinto la prima edizione del Festival e si è poi presentata poi come valletta nel 1981. E poi ancora è stata la volta di Emma Marrone e Arisa più recentemente, Anna Oxa e Loretta Goggi in passato. Nel 2023 un’influencer è una delle co-conduttrici: vale a dire Chiara Ferragni.

Chi ha spiccato di più come valletta?

Tra le showgirl e conduttrici, invece, che hanno affiancato i presentatori del festival, ce ne sono alcune che hanno lasciato il segno. Una di loro, che è quasi impossibile dimenticarsi, è stata Belen Rodriguez, che è scesa dalle scale con indosso un abito con uno spacco vertiginoso, mostrando per la prima volta il suo tatuaggio con la farfalla nel 2012.

Ivana Mrazova, Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis

Poi ci sono state anche le bellissime Elisabetta Canalis, Virginia Raffaele e Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Alba Parietti, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Victoria Cabello, Bianca Guaccero, Diletta Leotta e Mara Venier.

