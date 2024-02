Chi è l’alieno che si è presentato a Sanremo 2024 con Ghali? Il cantante ha vuotato il sacco: Rich Ciolino l’ha aiutato a scrivere Casa mia.

In gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Casa mia, Ghali è arrivato nella città dei fiori con un alieno. Si chiama Rich Ciolino e, per sua stessa ammissione, l’ha aiutato a scrivere il brano che ha presentato alla kermesse musicale. Chi si nasconde sotto la maschera?

Sanremo 2024: chi è l’alieno con Ghali?

Cosa ci fa Ghali a Sanremo 2024 in compagnia di un alieno? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che l’artista è stato avvistato nella città dei fiori in compagnia di uno strano personaggio. Intervistato da Fanpage, l’artista ha raccontato che la figura che lo accompagna si chiama Rich Ciolino. E’ con lui che ha scritto la canzone Casa mia, in gara alla 74esima edizione del Festival.

“È venuto a trovarmi da molto lontano, è atterrato a gennaio in Italia. Vuole scoprire il mondo partendo da qui. Ha partecipato al brano Casa mia, sarà sul palco con me, non so quando, se stasera o nel finale ma non vuole che spoilero troppo. Abbiamo scritto il brano insieme“, ha dichiarato Ghali.

L’alieno salirà sul palco dell’Ariston accanto all’artista, ma non sappiamo se lo farà nelle prossime serate oppure aspetterà la finalissima.

Sanremo 2024: Rich Ciolino star di Casa mia

Non è un caso che Ghali abbia scelto di presentarsi a Sanremo 2024 in compagnia di un alieno. La canzone che porta in gara alla kermesse, infatti, rappresenta proprio un dialogo ipotetico tra lui e un extraterrestre. La presenza di Rich Ciolino, quindi, serve a spiegare al meglio il brano Casa mia e rende anche più scenografica la performance.

“È un viaggione, è come un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico. Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono” ha raccontato l’artista a RaiPlay parlando della canzone.