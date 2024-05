Amore e fantasia: questi sono gli ingredienti principali delle frasi per la Festa della mamma più belle. Ecco alcune idee da cui prendere spunto e gli aforismi più incantevoli.

Come fare a fare uscire il poeta che si ha dentro quando c’è bisogno di augurare il meglio a una persona cara? Con l’aiuto di un vero poeta… o anche con degli aforismi a cui ispirarsi! Questo è vero anche per la Festa della mamma, che cade ogni anno la seconda domenica di maggio. La mamma è la persona più importante per ciascuno di noi, ma non sempre è semplice dimostrare e comunicare il nostro affetto per lei.

A parole potrebbe risultare difficile per qualcuno, così si può scegliere di scrivere un biglietto di auguri, in particolare se si è lontani e non ci si può incontrare. Ecco quindi le frasi per la Festa della mamma: aforismi, messaggi di auguri, anche di scrittori, poeti, personaggi famosi e cantanti, da cui prendere spunto!

–Frasi commoventi

–Frasi divertenti

–Frasi dei poeti

–Frasi di cantanti e canzoni

–Frasi per bambini

Auguri per la Festa della mamma: le frasi commoventi

Frasi per la festa della mamma commoventi

-“Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino” – Enzo Biagi

“Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo a mia madre, mio angelo custode” – Abraham Lincoln

-“Grazie per essere il primo posto che il mio cuore può chiamare casa. Buona festa della mamma!“

-“Grazie mamma per regalarmi ogni giorno la cosa più bella del mondo, il tuo dolce abbraccio!”

-“Spero di rappresentare per mia figlia quello che tu hai rappresentato per me!“

Auguri a tutte le mamma: le frasi divertenti e buffe

Frasi per la festa della mamma divertenti

-“Grazie per non aver detto alle altre sorelle che sono la tua preferita“

-“Sono felice che tu sia la mia mamma… un’estranea non mi avrebbe sopportato così a lungo!“

-“Descrivere mia mamma vorrebbe dire descrivere un uragano in tutta la sua potenza” – Maya Angelou

-“Mamma, ti voglio bene, anche se non accetterò mai la tua richiesta di amicizia“.

Gli aforismi della Festa della mamma

Frasi per la festa della mamma e aforismi

–“Una buona madre vale cento maestri” – Victor Hugo

-“Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma” – Tiziano Scarpa

-“Dio non può essere ovunque: è per questo che ha creato le madri” – Leopold Kompert

-“Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze” – Anne Morrow Lindbergh

-“Una buona madre vale cento maestri” – Papa Giovanni XXII

-“Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini” – Christian Bobin

-“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo” – Lev Tolstoj

–“Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita” – Jean-Paul Malfatti

-“Nostra madre ci appare sempre come la migliore delle donne” – Charles Baudelaire

-“Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.” – Oscar Wilde

Frasi nelle canzoni per mamma

Canzoni per la festa della mamma

-“A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei” – A te, Jovanotti

-“Mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola! Quanto ti voglio bene!” – Mamma, Claudio Villa

-“Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga, così elegantemente anni ’50, sempre così sincera!” – Viva la mamma, Edoardo Bennato

-“Mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella , sei solo tu che dai calore e tanto amore regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore” – La più bella, Anna Tatangelo

-“Mama, I love you, mama, I care, mama, I love you, mama, my friend” – Mama, Spice Girls

–“Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio” – Amor de mi vida, Sottotono

-“A te che hai lottato per me: c’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre” – E yo mamma, Coez

-“Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore forse non s’usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu” – Mamma, Andrea Bocelli

-“Madre, butta i panni, e prova ancora, se ne hai voglia, a coccolarmi. Perché mi manchi…” – PadreMadre, Cesare Cremonini

Le frasi per bambini da usare nei lavoretti, dediche e messaggi

-“Son tutte belle le Mamme del mondo, ma la più bella sei tu!“

-“Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose “Dove c’è la mia mamma”

-“Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita“.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/bambino-bambino-con-la-mamma-165067/