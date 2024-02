Qualche tempo fa, Emma Marrone ha traslocato in una nuova casa a Milano: ecco com’è e in quale zona si trova la dimora.

Da anni, ormai, Emma Marrone non vive più nella sua amata Puglia. Proprio recentemente, la cantante ha lasciato la vecchia casa di Milano per trasferirsi in un altro appartamento, sempre in zona ma più adatto alle sue esigenze. Vediamo com’è e in quale quartiere si trova.

Emma Marrone: com’è la sua casa di Milano?

Dopo l’uscita da Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone ha definitivamente abbandonato la sua adorata Puglia per dare il via alla sua carriera. In un primo momento, ha vissuto a Roma, poi si è trasferita a Milano. Nel 2023, l’artista ha cambiato nuovamente casa. E’ rimasta ad abitare nel capoluogo lombardo, ma ha scelto di traslocare in un altro appartamento di cui non conosciamo l’ubicazione. Ipotizziamo, comunque, che abbia optato per le zone limitrofe al centro.

“Casa nuova, vita nuova“, ha scritto Emma su Instagram per annunciare ai fan l’importante cambiamento. La Marrone non ama condividere aspetti della sua vita privata, per cui abbiamo pochissime foto della sua dimora. Nonostante tutto, qualche dettaglio si coglie comunque. Il nuovo nido milanese dell’ex talento di Amici presenta uno stile moderno, con elementi di design di livello.

I toni sono tutti neutri. Dalle pareti ai mobili, passando per le porte: il bianco è il colore predominante. Soltanto in camera da letto, la parete su cui poggia la testiera presenta una delicata tonalità carta da zucchero.

Emma Marrone: la sua casa ‘da donna’ è lineare ed elegante

La nuova abitazione di Milano di Emma Marrone è la classica casa ‘da donna’. L’arredamento è minimal ed essenziale. Il pavimento del soggiorno è in parquet, dove spicca un grande tavolo in marmo bianco.

La stanza che Emma condivide maggiormente sui social è il salone, dove spiccano anche un lampadario e una lampada da terra molto particolari. Entrambi sono pezzi di design di una nota azienda del settore italiana, Flos.