Frasi sul fuoco: citazioni e aforismi di grandi autori

Fin dalla notte dei tempi, il fuoco ha sempre attirato la curiosità dei grandi autori. Alcuni lo hanno utilizzato per parlare di amore, altri della passione carnale e altri ancora per l’inferno che spetta ai peccatori. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sui roghi.

Le più belle frasi sul fuoco

Il fuoco ha una capacità attrattiva che difficilmente si può spiegare a parole. Se, almeno una volta nella vita, vi siete ritrovati a fissare le fiamme nel camino e vi siete sentiti quasi ipnotizzati capite benissimo di cosa stiamo parlando. Ovviamente, quando di mezzo ci sono i piromani e gli incendi magie di questo tipo non esistono e non si può fare altro che soffrire davanti alla distruzione di un gesto ignobile, sconsiderato e folle. Tralasciando l’aspetto malato dei roghi, vi proponiamo una selezione di belle frasi sul fuoco:

Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. (Plutarco)

Il tempo è il fuoco in cui bruciamo. (Delmore Schwartz)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Mentre venivi con me ti toccai e si fermò la mia vita: eri davanti ai miei occhi, regnavi su di me, e regni. Come falò nei boschi il fuoco è il tuo regno. (Pablo Neruda)

L’uomo avrà scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci. (Anonimo)

La cosa più bella che possa capitare a un essere umano, è di scoprire il fuoco sacro, il fuoco della sua anima. E di fare in modo che la vita intera sia l’espressione di questa anima. (Annie Marquier)

Il fuoco è un simbolo naturale di vita e passione, sebbene sia l’unico elemento nel quale nulla possa davvero vivere. (Susanne K. Langer)

L’amore è un fuoco che tanto prima si spegne quanto più furiosamente è divampato. (Roberto Gervaso)

Dominerò le notti, ballerò in città, metterò qualcosa di rosso per risplendere di fuoco. (Anne Sexton)

Non si può asciugare l’acqua con l’acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male. (Lev Tolstoj)

L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare e di temere. (François de La Rochefoucauld)

Ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco. (Louisa May Alcott)

Il fuoco è sempre stato e, ragionevolmente, rimarrà sempre, il più terribile degli elementi. (Harry Houdini)

Per conoscere una cosa bisogna ardere, essere in preda al fuoco. (Raffaele Morelli)

In nome del Signore abbrustoliscono, in nome del Signore bruciano e consegnano al diavolo; tutto in nome del Signore. (Georg Lichtenberg)

Eretico non è colui che brucia nel rogo, eretico è colui che lo accende. (William Shakespeare)

I roghi non illuminano le tenebre. Stanislaw Jerzy Lec)

Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto. (Oscar Wilde)

Quando il fuoco si appiccica alla casa del tuo vicino, la tua è in pericolo. (Proverbio greco antico)

Ci sono molti galantuomini che darebbero fuoco a una casa se non avessero altro modo per cuocersi la cena. (Voltaire)

(Voltaire)

Accendere un fuoco in un camino è il piacere più solido di qualsiasi altra cosa al mondo. (Charles Dudley Warner)

II fuoco e l’acqua. Sono buoni servitori, ma cattivi padroni. (Roger L’Estrange)

Se ti rompi il collo, se non hai niente da mangiare, se la tua casa è in fiamme, allora hai un problema. Tutto il resto è secondario. (Sigmund Wollman)

Il fuoco non ha più fumo quando è diventato fiamma. (Rûmi)

L’amore è come il fuoco; spesso vedono prima il fumo quelli che ne sono fuori, che le fiamme quelli che stanno dentro. (Jacinto Benavente)

