Arrivano diverse novità per i dipendenti pubblici per i quali sono previste delle novità retributive e un bonus estivo: cosa c’è da sapere.

Con l’arrivo dell’estate, arriva anche un’importante novità per i dipendenti della pubblica amministrazione: è stato reso disponibile il cedolino NoiPa, consultabile dal 18 del mese attraverso l’area riservata del portale ufficiale. All’interno del documento ci sono vari aggiornamenti economici. Scopriamo, dunque, insieme quali sono.

Cedolino NoiPa agosto 2025: le novità in arrivo per i dipendenti pubblici

Tra le novità, c’è il bonus di 83,33 euro netto, riconosciuto ai lavoratori con redditi compresi fra i 15.000 e i 32.000 euro annui. Si tratta di un intervento, contenuto nella Legge di Bilancio 2025, utile a sostenere il potere d’acquisto.

Una carta per il pagamento e un PC

Tale misura è legata alla riduzione dell’IRPEF e, anche se non strutturale, è percepito come una forma di sollievo fiscale, inserita in un contesto di contrattazioni collettive ancora in fase interlocutoria. L’importo del bonus si somma allo stipendio ordinario, del quale non sostituisce alcuna voce.

Novità sull’indennità di vacanza contrattuale

Il pagamento degli stipendi relativi al mese di agosto, comprensivi del bonus, è calendarizzato a partire dal 23 agosto.

Ci sono, però, alcune eccezioni: per i contratti a termine e per i docenti con incarichi brevi, la liquidazione potrebbe subire dei ritardi. In tali casi, è bene monitorare lo stato dei pagamenti con l’applicazione NoiPa.

C’è, inoltre, l’aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale, in vigore dal 1° luglio 2025, istituto concepito come compensazione temporanea in attesa del rinnovo del contratto collettivo, che, nei fatti, prevede un adeguamento degli importi per alcune categorie del comparto scuola.

I docenti a tempo pieno vedranno – dunque – un aumento di 19 euro, mentre il personale ATA e i collaboratori scolastici riceveranno 13 euro in più su base mensile.