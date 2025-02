Il significato dei tatuaggi di Jovanotti: dal veliero alla Sibilla Delfica

Qual è il significato dei tatuaggi di Jovanotti? Il cantante ne ha tantissimi, molti dedicati agli animali, al mare e alle religioni.

In attività dal lontano 1987, Jovanotti ha fatto il primo dei suoi tanti tatuaggi agli inizi della sua carriera, quando non era ancora famoso in tutta Italia. Con il passare degli anni, il cantante non ha perso la passione per quest’arte: vediamo quali sono i tattoo che ha impresso sulla sua pelle e qual è il significato.

Qual è il significato dei tatuaggi di Jovanotti?

Jovanotti ha tanti tatuaggi sparsi in tutto il corpo, ognuno dei quali ha un significato particolare. La prima volta che si è seduto nello studio di un tatuatore aveva 23 anni e ha scelto di imprimere sulla pelle, precisamente sul braccio destro poco sotto la spalla, una piccola farfalla. Ha optato per un’immagine di dimensioni ridotte perché non sapeva se avesse resistito al dolore. L’animale è il simbolo per eccellenza della mutazione e della rinascita.

Sull’avambraccio sinistro, invece, ha un grande e colorato pappagallo, che Lorenzo ha dedicato all’infanzia e a suo padre. Sullo stesso braccio, ma sulla parte più alta, ha una tigre che cammina con la coda verso l’alto. Probabilmente, questo animale, il cui volto è tatuato anche sul petto, rappresenta la forza. Sul corpo, poi, ha altri animali: una giraffa a colori sull’avambraccio destro, una balena, un grande cavalluccio marino, una rondine e un cane sul braccio sinistro. Tutti questi disegni rappresentano l’immenso amore di Jova per la natura.

Quanto ha speso Jovanotti per i tatuaggi?

Tra i tatuaggi di Jovanotti spiccano disegni che hanno a che fare con il mare: un bellissimo veliero sul braccio destro, una rosa dei venti sul polpaccio destro e un’ancora sul braccio sinistro. Queste immagini, oltre all’amore per i viaggi, simboleggiano anche fantasia e libertà. Concetti che si ripetono in un altro tattoo, ossia l’Isola che non c’è di Peter Pan.

Ricorrenti sono i disegni dedicati alle religioni, come il totem indiano sotto alla farfalla, la maschera tribale sul petto, la Madonna di Guadalupe e il sole/luna. Molto particolare è la Sibilla Delfica, affresco di Michelangelo Buonarroti sulla volta della Cappella Sistina, nella parte alta del braccio sinistro. Il significato è molto particolare: il volto della Sibilla gli ricorda quello della moglie Francesca Valiani.

Non sappiamo quanto abbia speso Jovanotti per i tatuaggi ma, considerando che sono tanti, di cui alcuni colorati e di grandi dimensioni, si dovrebbe parlare di una cifra importante.