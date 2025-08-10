Bollette sempre più care: come tutelarsi dalle truffe e dalle offerte ingannevoli

Come tutelarsi da offerte poco chiare ed ingannevoli e dalle truffe in un periodo in cui le bollette sono sempre più care.

Nell’ultimo periodo, i costi dell’energia sono schizzati alle stelle e, di conseguenza, sono anche aumentate le chiamate commerciali indesiderate che offrono offerte che tali non sono. Ciò, come è facile da intuire, mette a rischio i consumatori, spesso vittime di offerte ingannevoli e meno vantaggiose rispetto ai contratti già in essere. Per tale ragione, bisogna essere in grado di proteggersi dalle truffe: ecco come agire

Bollette alle stelle, aumentano le truffe e le offerte telefoniche ingannevoli

Quando si riceve una telefonata di carattere commerciale è importante essere prudenti. Bisogna considerare il fatto che gli operatori seri sono tenuti a fornire con precisione il proprio nome e quello della società che rappresentano, oltre a spiegare chiaramente le ragioni della chiamata.

È bene ricordare che nessuna autorità o ente pubblico contatta direttamente i cittadini per proporre la sottoscrizione di nuovi contratti energetici.

bollette

Il Codice del Consumo prevede che un contratto telefonico diventi vincolante solo dopo una conferma esplicita da parte dell’utente, preferibilmente in forma scritta.

In caso di accettazione verbale, la società di vendita è comunque obbligata a documentare l’accordo e a renderlo disponibile su richiesta del cliente. Un ulteriore elemento di tutela è la registrazione della chiamata, che può essere richiesta all’operatore e che funge da prova in caso di controversie.

Come difendersi da offerte commerciali poco trasparenti

Per evitare di cadere vittima di proposte poco chiare, il consumatore ha a disposizione strumenti istituzionali che permettono di avviare un confronto imparziale tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Il Portale Offerte, realizzato da ARERA, consente di visualizzare – in modo semplice – tutte le proposte attive nella propria zona. Il sistema elabora una stima della spesa annuale basata sui consumi reali e/o stimati, permettendo così di valutare ogni tariffa con un certo grado di consapevolezza.

Attraverso questo canale ufficiale, l’utente, dunque, può analizzare le singole offerte e capire, nei fatti, quale sia quella più conveniente ed adatta alle proprie esigenze.