Non solo moto, le auto milionarie di Valentino Rossi: Ferrari, BMW e Audi

Che auto ha Valentino Rossi? Il pilota motociclistico ha una grande passione per le 4 ruote e il suo garage non può che suscitare invidia.

Anche se le due ruote lo hanno fatto diventare una celebrità in tutto il mondo, Valentino Rossi è un grande appassionato di auto. Ovviamente, la velocità resta sempre il suo pallino più grande, quindi nel suo garage non potevano mancare veri e propri bolidi.

Valentino Rossi e la passione per le auto

I motori, che siano a due o a quattro ruote, sono la passione più grande di Valentino Rossi. Le moto gli hanno permesso di costruirsi una carriera meravigliosa, ma anche le auto gli hanno regalato diverse soddisfazioni. Non stupisce, quindi, scoprire che il suo garage sia ricco di modelli potenti e performanti. Una vera e propria collezione che fa invidia a chiunque abbia un minimo d’interesse per questo settore.

Una delle macchine a cui Valentino tiene di più è la Ferrari 488 Italia, che ha scelto di colore giallo invece che il classico rosso fiammante. Un bolide che raggiunge una velocità massima di 330 km/h e raggiunge 100 km/h in soli 3 secondi. Il prezzo non è accessibile ai comuni mortali: parte da 210mila euro.

Rossi è molto legato anche ad un’altra casa automobilistica, la BMW. Possiede due modelli, una M3 e una M5. Sono entrambe vetture di un certo livello, potenti e al tempo stesso eleganti. Il prezzo della prima parte da 100mila euro, mentre la seconda da 145mila euro.

Quanto valgono le auto di Valentino Rossi

Tra le auto di Valentino Rossi non poteva mancare una potente Audi, la RS6. Con un motore V8 che garantisce prestazioni di alto livello, la macchina ha un prezzo di vendita che parte da 140mila euro. Altro pezzo a cui il pilota è particolarmente legato è una biposto, la Abarth 695. Un’edizione speciale che raggiunge una velocità massima di 225 km/h. Il costo è accessibile: da 40mila euro.

Infine, non mancano due auto che potremmo definire familiari, una Opel Adam e una Ford Ranger, entrambe personalizzate su richiesta del pilota. A questo punto una domanda sorge spontanea: quanto vale il garage del pilota? Difficile dare una risposta, ma sicuramente si tratta di una cifra importante.