Spegnere un incendio: cosa fare se ci si trova a dover affrontare e domare un incendio domestico al chiuso o all’aperto.

Che sia inverno o estate, che sia in casa o in un bosco, un incendio può essere un’esperienza sempre molto traumatica. Basta davvero poco per dare vita a un rogo che potrebbe creare, se non controllato, danni immani. Ecco alcuni consigli da seguire per spegnere un incendio se ci si ritrova in una situazione di pericolo improvviso.

Cosa fare in caso di incendio

Quando ci si trova di fronte a un incendio, il primo passo è valutare la situazione e determinare il modo migliore di gestirlo. Se l’incendio è piccolo e lo si può gestire senza alcun’attrezzatura speciale, meglio usare un estintore a polvere. Se l’incendio è troppo grande per essere gestito o non si dispone di alcuna attrezzatura, è necessario evacuare l’area e chiamare i vigili del fuoco.

Fuoco fiamme incendio

Se l’incendio è in un piccolo spazio chiuso, bisogna chiudere la porta della stanza per aiutare a contenerlo. Se invece è in un ampio spazio aperto, bisogna cercare di spostare gli oggetti lontano dall’incendio per ridurre le sue possibilità di espandersi. Se poi è vicino a qualcosa di pericoloso, meglio non provare a spegnerlo. Lasciate l’area e chiamate immediatamente i soccorsi.

Spegnere un incendio in casa

Se l’incendio è dentro casa, o comunque è di dimensioni contenute e in uno spazio familiare, potete provare a domarlo da soli. Se si può fare in sicurezza, provate a spegnerlo con un estintore, come abbiamo detto, o con acqua. In alternativa coprite il fuoco con uno spesso copripiumino o un tappeto per soffocarlo. Questi sono solo alcuni dei modi per spegnere un incendio. Ricordate però di stare al sicuro e di chiamare aiuto se il fuoco è troppo forte.

Come evacuare in caso di incendio

Quando c’è un incendio, è importante sapere come evacuare dal luogo in cui ci si trova. Assicuratevi di avere un piano di fuga e assicuratevi che tutta la famiglia sappia cosa fare in caso di necessità.

Se si è in un edificio, andate all’uscita più vicina. Se questa è bloccata, trovate un’altra via per andare fuori. Qualora foste all’aperto, recatevi nell’area più sicura. Se siete in macchina, uscite e andate sempre nel posto più sicuro. Se non si può in alcun modo fuggire dalle fiamme, rimanete in una stanza con due uscite e aspettate aiuto. In questo caso, se siete bloccati, coprite il naso e la bocca con un pezzo di stoffa per non respirare il fumo.

Consigli per prevenire un incendio

Prevenire un incendio può sembrare un compito difficile, ma con alcuni semplici consigli, può essere molto facile. Assicuratevi di avere un rilevatore di fumo e un estintore funzionante in casa. Mantenete materiali infiammabili come carta, tende e mobili lontani da fonti di calore come lampade e fornelli. Non lasciate sul fornello il cibo che state cucinando senza sorveglianza. Potrebbero bastare queste semplici accortezze a mettervi al riparto da un’esperienza traumatica.

