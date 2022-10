Libri gialli da leggere: i consigli per i migliori libri thriller o di investigazione per adulti o per ragazzi.

Agatha Christie è un tuo mito? Sei innamorata di Raymond Chandler? Allora vuol dire che sei assolutamente una patita di libri gialli. La narrativa criminale è una di quelle che maggiormente ha avuto successo nel corso dei secoli, catturando l’attenzione non solo di accaniti lettori forti, ma anche di chi ama svagarsi ogni tanto con un bel romanzo. Questo grazie a delle caratteristiche tipiche del genere, come le storie cariche di mistero e pathos, il focus sulla suspense e in alcuni casi anche la violenza. Solitamente in un giallo il protagonista è un detective che cerca di risolvere un omicidio, ma la trama può variare ampiamente a seconda anche del periodo in cui un libro è stato scritto. Se hai bisogno di qualche consiglio di lettura, in questo articolo troverai libri gialli famosi o meno da leggere assolutamente.

I migliori libri gialli da leggere

Non c’è niente di meglio che rannicchiarsi su una poltrona con un buon romanzo misterioso, perdendosi nella storia. Se stai cercando qualche consiglio, puoi optare per un titolo come La ragazza del treno di Paula Hawkins. Questo thriller psicologico ti terrà col fiato sospeso fino alla fine. La trama è semplice: Rachel prende sempre lo stesso treno ogni giorno e, osservando le case della gente che vive lungo il tragitto, diventa ossessionata da una in particolare. Strani eventi iniziano ad accadere a Rachel e comincia a chiedersi se stia perdendo la ragione…

C’è poi L’amore bugiardo di Gillian Flynn, da cui è stato tratto un celebre film. SI tratta di un thriller psicologico che ti terrà incollata alla lettura. Il giorno del quinto anniversario di matrimonio, Nick torna a casa e scopre che sua moglie, Amy, è scomparsa. Il diario di Amy rivela che ha pianificato la sua fuga da mesi ed è Nick il principale sospettato della sua scomparsa.

Puoi puntare poi su un libro cult come Il Codice Da Vinci di Dan Brown, romanzo best seller trasformato in un film con Tom Hanks e ormai diventato famoso in tutto il mondo, o puoi optare per un grande classico come L’assassinio di Roger Ackroyd, uno dei più amati romanzi di Agatha Christie, con protagonista ovviamente il celebre Hercule Poirot.

Libri gialli per ragazzi

Cosa potrebbe essere più divertente per un giovane lettore che perdersi in un bel mistero? Certo, anche i fantasy sono molto amati dai giovani, ma i gialli a volte sembrano avere una marcia in più. Dai classici di Sherlock Holmes a quelli di Nancy Drew, c’è una lunga tradizione di racconti di detective che mantengono i lettori impegnati con trame imprevedibili e personaggi colorati. Qui ci sono alcuni dei nostri libri gialli preferiti per i lettori più giovani. Partiamo da La misteriosa accademia per giovani geni di Trenton Lee Stewart. Questo libro è il primo di una trilogia su quattro bambini dotati che sono reclutati da un inventore geniale per salvare il mondo da un gruppo di cattivi. I puzzle e i rompicapi che i bambini devono risolvere per completare la loro missione terranno i lettori incollati fino alle ultime pagine.

Passiamo a Thea e i serpenti del caos di R.L. LaFevers. Theodosia è una giovane detective eccezionale che riesce sempre a risolvere i casi più complicati. In questo libro, deve impedire a un gruppo di criminali di usare un antico artefatto egiziano per portare il caos nel mondo. Con molte sorprese e colpi di scena, questo libro è un avvincente viaggio che terrà i lettori sulla punta dei piedi.

E c’è poi La ragazza con il tatuaggio di un drago, giallo per ragazzi, ma anche per adulti, un classico thriller di Stieg Larsson in grado di tenerti incollata alla poltrona. La vicenda segue la storia di Lisbeth Salander, una giovane donna con un passato misterioso, che lavora con un giornalista per risolvere un caso complicato. Con molta suspense e colpi di scena inaspettati, questo libro è sicuramente un ottimo modo per intrattenersi.

