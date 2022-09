Cosa sono i libri fantasy, perché sono così popolari e quali sono le saghe da leggere per ragazzi o per qualunque tipo di pubblico.

Qual è il tuo genere di libri preferito? Preferisci misteri, thriller, romanzi rosa o biografie? Per molte persone, la risposta è semplice: amano leggere libri fantasy. Magari sulla scia del successo di serie televisive come Il trono di spade, il suo spin-off House of the Dragon o Gli anelli del potere, sono in molti ormai ad aver adottato questo tipo di libri come i romanzi del proprio cuore. Se sei nuovo al genere, o hai bisogno di qualche consiglio, ecco cinque delle migliori saghe e dei migliori libri presenti sul mercato!

Libri fantasy: le saghe più popolari

Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien è uno dei libri fantasy più famosi di tutti i tempi, e per buoni motivi. Si tratta di un classico romanzo must-read per qualsiasi fan del genere. Ambientato in un mondo di elfi, nani e orchi, racconta la storia di Frodo Baggins e della sua missione per distruggere l’Unico Anello. Se sei alla ricerca di una avventura epica, non hai bisogno di cercare altrove.

Signore degli Anelli

Il trono di spade, o meglio Le cronache del ghiaccio e del fuoco, è una serie di romanzi scritta da George R.R. Martin. La vicenda segue la storia delle dinastie Targaryen, Stark, Lannister e altre ancora. Piena di intrighi politici, draghi, eroi (e cattivi) di ogni tipo, è la saga giusta per chi cerca una storia che ti tenga sulle spine fino alla fine. Anche perché gli ultimi libri della serie non sono ancora stati pubblicati. Se poi le vicende di Westeros ti appassioneranno, puoi provare a leggere anche Fuoco e Sangue, il volume da cui è tratta la serie televisiva House of the Dragon, spin off de Il trono di spade.

House of the Dragon

La saga di Harry Potter di J.K. Rowling è un altro must-read per ogni fan di questo genere. Seguendo la storia del giovane mago più famoso di tutti i tempi, ti porterà in un viaggio attraverso un mondo pieno di magia e mistero. Ricco di momenti emozionanti e di pericoli lungo il cammino, questa saga ti terrà sicuramente occupato dall’inizio alla fine.

Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis sono invece una saga composta da sette libri, incentrati sulle avventure di quattro bambini trasportati nel magico Paese di Narnia. Piena di animali parlanti, imprese eroiche e cattivi malvagi, questa serie non potrà non appassionarti e farti sognare.

Infine chiudiamo con Hunger Games di Suzanne Collins, un romanzo distopico ambientato in un mondo in cui i bambini sono costretti a combattere fino alla morte in uno show televisivo chiamato Hunger Games. Ne è stata tratta una celebre saga cinematografica, come per quasi tutte le precedenti serie citate.

Libri fantasy per ragazzi

I libri per bambini e per ragazzi spesso sono pieni di fantasia, avventura ed eccitazione. Per questo motivo, spesso e volentieri sono di genere fantasy. Questi libri possono trasportare il lettore in un altro luogo e in un altro tempo, e permettergli di vivere nuove ed emozionanti esperienze.

Tra quelli già menzionati, molti sono adatti anche a un pubblico di lettori più giovani. Ad esempio la saga di Narnia, quella di Harry Potter (soprattutto per i primi libri) o Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, prequel de Il Signore degli Anelli. Questo libro racconta la storia di Bilbo Baggins, uno hobbit che viene inaspettatamente reclutato da un gruppo di nani per aiutarli a riconquistare la loro casa occupata da un avido drago. Bilbo ha molte avventure lungo il cammino, e alla fine trova il coraggio di affrontare il mostro e salvare i suoi amici.

Consigliamo però anche la lettura di Percy Jackson e il ladro di fulmini di Rick Riordan, il primo libro della serie dedicata a Percy Jackson. In questo volume, Percy scopre di essere un semidio, figlio di Poseidone. Deve partire in un pericoloso viaggio per riprendersi il fulmine di Zeus e impedire una guerra tra gli dei.

Riproduzione riservata © 2022 - DG