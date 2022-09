Cosa significa sognare un abito da sposa? Scopriamo tutte le possibili interpretazioni del disegno onirico e i dettagli da non sottovalutare.

I sogni, come vuole la tradizione, possono avere diversi significati. Per avere un quadro più o meno chiaro del disegno onirico, però, è bene prendere in considerazione tutti i dettagli, anche quelli che sembrano insignificanti. Vediamo cosa significa sognare un abito da sposa e, soprattutto, se è di buon auspicio o meno.

Cosa significa sognare un abito da sposa?

Il matrimonio rappresenta la gioia per la metà delle donne che popolano il pianeta, mentre le altre lo vedono come un traguardo da non raggiungere mai, neanche sotto tortura. A prescindere dalla vostra appartenenza, vediamo cosa significa sognare un abito da sposa. Considerando che la tradizione vede le nozze come un nuovo inizio, quando si sogna il vestito bianco significa, in linea generale, che si sta vivendo o sta per avvenire un cambiamento. Sono tanti i dettagli da prendere in considerazione, colore dell’abito in primis. Se, ad esempio, il vestito è classico, quindi bianco o al massimo azzurro chiaro, ci sono due visioni contrapposte: novità da un lato e passività dall’altro. Rosso indica energia e positività, mentre rosa rappresenta la forte identità della donna. Infine, giallo o verde denota sicurezza, mentre il nero un grande turbamento in arrivo.

Tralasciando i colori, sognare di indossare un abito da sposa indica che si stanno vivendo novità che non spaventano affatto. Anzi, le good news vi rendono serene come non mai. Diverso il discorso se si sfoggia il vestito mentre si piange: c’è qualcosa che vi turba, dei conflitti interiori che devono essere risolti. E’ bene sottolineare che se dovete sposarvi a breve e immaginate i preparativi anche mentre siete tra le braccia di Morfeo non c’è nulla di cui preoccuparsi: lo stress pre nozze gioca sempre brutti scherzi.

Vestiti da sposa: da sogno a incubo

Da sogno ad incubo in un batter d’occhio: se nel disegno onirico indossate solo l’abito da sposa ma non le scarpe significa che siete pronte a fuggire da una situazione che vi va troppo stretta. Pertanto, è il momento di agire ed è vietato adagiarsi. Se sognate che a sposarsi è un’amica, indica che avete dei timori nei riguardi della persona in oggetto.

Infine, ricordate che se l’abito da sposa è macchiato o rovinato ci sono in ballo tensioni non risolte, o delusioni amorose, come un tradimento. Al contrario, quando il vestito è bagnato è simbolo di buon auspicio.

