Dall’ultimo viaggio è passato molto tempo e non ricordi più la combinazione per riuscire ad aprire il tuo trolley? Purtroppo può capitare di scordare un codice o una password e in questi casi è utile sapere come cambiare il codice della valigia, in primis per avere la certezza di poter riaprire il proprio bagaglio in qualunque momento, in secondo luogo per la propria sicurezza.

Generalmente le valigie nuove dovrebbero avere al proprio interno delle istruzioni per permetterti di imparare questa procedura, peraltro molto semplice. Se però la guida non è presente, o magari l’hai ormai persa dopo tanti viaggi, proviamo a spiegarti tutte le informazioni che bisogna sapere per cambiare la combinazione del lucchetto presente sul proprio trolley.

Come impostare una nuova combinazione

La prima cosa importante da sapere è che tutti i lucchetti delle valigie appena comprate sono di default impostati sulla combinazione più basilare: 0-0-0. In questo caso devi quindi scegliere tre cifre per impostare in maniera facile un nuovo codice. Tre cifre che, possibilmente, devono essere semplici da ricordare.

Per inserire la combinazione, cerca il pulsantino o la levetta vicino alle rotelline. Nel caso del pulsantino, tienilo premuto mentre inserisci la nuova combinazione. Nel caso della levetta, posizionala verso il basso mentre imposti il codice e poi rimetti la levetta nella sua posizione iniziale. Semplice, no? In questo modo avrai raggiunto il tuo obiettivo… ma come fare se perdi o dimentichi la combinazione?

Come aprire valigia con codice dimenticato

In questo caso la situazione si fa più spiacevole. Purtroppo non esiste un metodo unico per sbloccare un lucchetto se hai dimenticato il codice. Qualcuno consiglia di utilizzare un trucchetto “da film”, avvicinando l’orecchio alla tastiera numerica per sentire il “clic” più forte quando trovi il numero giusto. Ma non sempre funziona.

C’è anche chi consiglia di provare tutte le combinazioni possibili, ma le combinazioni di una valigia con tre cifre sono ben 1000. Non proprio poche, e potrebbero servirti delle ore per trovare quella giusta. La soluzione migliore in questi casi è rivolgerti all’assistenza della tua valigia. Vedrai che sapranno darti una mano in concreto per riuscire a sbloccare la valigia senza troppe complicazioni.

