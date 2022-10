Avete mai sentito parlare di strategie di coping? Vediamo cosa significa questa parola anche grazie ad esempi d’uso.

Il concetto di coping è molto utilizzato e per questo motivo è possibile che ne abbiate sentito parlare in particolare nell’ultimo periodo. Nel caso ancora non sappiate cosa significa oppure abbiate dubbi in merito, vogliamo darvi una corretta definizione del termine.

Origini : deriva dall’inglese “to cope with” e significa in italiano “fronteggiare, resistere, reagire, gestire”.

: deriva dall’inglese “to cope with” e significa in italiano “fronteggiare, resistere, reagire, gestire”. Quando si usa : è un concetto che si riferisce alla maniera in cui le persone reagiscono e fronteggiano a situazioni avverse e complesse.

: è un concetto che si riferisce alla maniera in cui le persone reagiscono e fronteggiano a situazioni avverse e complesse. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di coping

donna respiro calma concentrazione

Il termine coping deriva dall’inglese “to cope with” e in italiano significa “reagire, resistere, gestire fronteggiare”. Si comprende allora che questo concetto si riferisce al mondo in cui le persone fronteggiano le situazioni avverse. Questo concetto ha iniziato a prendere piede negli anni Settanta e Ottanta, infatti in quegli anni è stato concepito allo scopo di rispondere a eventi stressanti. Nel corso degli anni, comunque, la sua definizione ha subito alcuni cambiamenti.

Bisogna dire che il concetto è sempre riferito ad eventi negativi o particolarmente stressanti esclusivamente esterni. Successivamente, ha iniziato ad affermarsi l’idea che questo concetto potesse essere valido anche per eventi stressanti del mondo interno. Nel presente, allora, è considerato un processo adattivo e dinamico: esso si esprime nell’influenza e nell’interazione tra individui e ambiente.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio cosa vuole dire questa parola:

“Le strategie di coping incentrate sulle emozioni spesso si studiano al tuo corso. Voi le avete già affrontate?”.

“Marco non sa proprio come gestire la situazione che sta vivendo, potresti suggerirgli di usare strategie di coping”.

“Lo psicologo può aiutarti molto spiegandoti tutto sulle strategie di coping”.

