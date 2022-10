Emozione che toglie il fiato, la paura ha infinite declinazioni: dal timore di amare a quello che proviamo nei confronti dell’ignoto, passando per quello nella morte. Ognuno ha i suoi ‘punti deboli’ e modi diversi di affrontarli e conviverci. Vediamo quali sono le frasi sulla paura più belle di sempre.

La paura è un’emozione che si può provare in tante circostanze e nei riguardi di infiniti aspetti dell’esistenza, alcuni strettamente personali e altri meno. Dal timore di morire a quello di amare, passando per quello del futuro e di soffrire, senza dimenticare le vere e proprie fobie: dai ragni alle folle. Ognuno di noi ha paure proprie, che rendono la quotidianità più o meno stressante. Qualcuno vive questa emozione raramente, mentre altri ci convivono h24. A prescindere da ciò, vediamo quali sono gli aforismi sulla paura più belli di sempre:

Che siano frasi sulla paura di sbagliare o meno, le citazioni di questo tipo possono incutere timore anche in base al tono con cui si pronunciano oppure a causa dei termini che si utilizzano. Di seguito, una selezione di citazioni terrificanti:

