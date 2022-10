Quali sono le migliori app per bere acqua? Ce ne sono diverse, che promettono di ottenere traguardi ottimi: vediamo quali sono.

Le app per bere acqua, soprattutto per coloro che dimenticano di tenere bene idratato il corpo, sono fondamentali. Ci sono diverse applicazioni gratuite che possono aiutare ad ottenere traguardi che neanche pensavate di essere in grado di ottenere. Vediamo quali sono le migliori e quali strumenti offrono.

Le migliori app per bere acqua

Ci sono app per ricordare di bere che fanno egregiamente il loro lavoro. Senza ombra di dubbio, la prima applicazione che merita di essere menzionata è Promemoria per bere acqua, disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS. Con interfaccia semplice e intuitiva, basta inserire alcune informazioni personali, come peso e consumo medio di acqua, per iniziare ad utilizzarla. La marcia in più di questa app? Propone un obiettivo da raggiungere, in modo da facilitare il percorso di coloro che sono leggermente allergici all’acqua, e invia notifiche quando è il momento di bere un bel bicchiere di h2o.

Applicazione molto valida, ma disponibile solo per iOS, è Aquaclock. Simile all’app Melarossa, visto che gli ideatori sono gli stessi, si utilizza in modo estremamente semplice. Dopo aver inserito le solite informazioni personali, come sesso, altezza e via dicendo, si sceglie l’avviso di notifica con tanto di musica personalizzata. La chicca? L’app è stata realizzata con la supervisione della società Italiana di Scienza dell’Alimentazione.

Disponibile solo per Android, invece, abbiamo Hydro Coach. Consigliata soprattutto per gli amanti dello sport, funziona più o meno come le precedenti. Anche in questo caso, infatti, sono presenti notifiche e obiettivi giornalieri da portare a termine.

App idratazione: ricordarsi di bere è importante

Se già bevi acqua in modo corretto, ma vuoi comunque tenere sotto controllo l’idratazione puoi optare per Tempo dell’acqua – H2O dieta, disponibile sia per Android che per iOS. Con un’interfaccia semplicissima, tanto che piace molto anche ai bambini, propone notifiche personalizzate e obiettivi giornalieri.

