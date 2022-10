Libri da leggere in gravidanza: i volumi più utili e importanti da leggere quando si è in dolce attesa.

Chiunque si stia apprestando a diventare mamma sa bene che di libri da leggere in gravidanza ce ne sono davvero moltissimi. Alcuni sono volumi che forniscono consigli su come vivere questo periodo speciale della propria vita, altri preparano ad accogliere il nascituro. Molti si soffermano sul rapporto tra madre e figlio, ma anche tra mamma e papà, e alcuni sono incentrati soprattutto su quei nove mesi in cui tutto cambia e in cui si incontrano alcune delle difficoltà più grandi in assoluto. Se anche tu stai cercando cosa leggere in gravidanza, in questo articolo troverai i suggerimenti su alcuni volumi che potrebbero davvero fare al caso tuo.

I migliori libri sulla gravidanza

I libri sulla gravidanza consigliati dagli esperti sono diverti. In effetti, per poter aiutare le future mamme e i futuri papà in un momento così delicato, è giusto cercare di raccontare la propria esperienza, per poter indirizzare i neo genitori verso un percorso che possa permettere di vivere i nove mesi nel migliore dei modi.

Leggere ebook e libri digitali

Partiamo da Che cosa aspettarsi quando si aspetta, un volume che fornisce spiegazioni, risposte e sfata alcuni dei miti sulla gravidanza. Si tratta di una sorta di ‘bibbia’ per i nuovi genitori. Fornisce praticamente tutte le informazioni necessarie per poter capire come muoversi da prima del concepimento al post partum, soffermandosi su numerosi aspetti, dagli esami medici all’alimentazione. Il tutto con una scrittura comprensibile che rende il volume davvero adatto a tutti.

Della stessa categoria fa parte La tua gravidanza di settimana in settimana. Una vera e propria guida, redatta dalla professoressa Lesley Regan, che si propone di accompagnare le future partorienti durante tutto il percorso, per cercare di comprendere pienamente cosa sta succedendo al loro corpo.

Un’alternativa valida è poi Avremo un bambino. La guida pratica, ormai un classico della letteratura scientifica di divulgazione. Si tratta di uno dei volumi più utilizzati dalle coppie di tutto il mondo, in grado di aiutare tanto i futuri papà quando le future mamme sugli aspetti più complicati di una gravidanza, le difficoltà psicologiche, le preoccupazioni, le ansie e tutto ciò che rischia di rendere questi nove mesi non più un dono, ma un vero inferno.

Donna in gravidanza sul divano

Se questi titoli non ti hanno convinto, te ne suggeriamo altri che potrebbero accontentare le tue esigenze: Emozioni per 9 mesi d’attesa, L’agenda della mia gravidanza o Il grande libro italiano della gravidanza.

Altri libri sulla maternità da non perdere

Non solo la gravidanza. La maternità è fatta di mille altri periodi delicati, e vale la pena approcciarsi ad ognuno di essi con la giusta preparazione. A una neomamma non possiamo che suggerire, ad esempio, Il linguaggio segreto dei neonati di Tracy Hogg, un volume che insegna a interpretare i diversi tipo di pianto, di gemiti e di movimenti del corpo che il nostro bambino ci mostra per cercare di dirci qualcosa.

Un libro completamente diverso è invece Quello che le mamme non dicono di Chiara Cecilia Santamaria. Si tratta del racconto di chi, non aspettandolo né desiderandolo, si trova chiamata a ‘fare la mamma’. Un volume che si rivolge a tutte quelle mamme che non si sentivano pronte per esserlo, che non lo volevano, che spesso vorrebbero fuggire in qualche isola tropicale ma che, alla fine, trovano sempre il modo di imparare ad amare il proprio bambino.

Infine, suggeriamo anche due titoli riferiti esclusivamente ai neo papà, probabilmente il regalo migliore da fare al proprio partner quando si scopre di essere in dolce attesa. Partiamo, in particolare, da Il manuale del papà, una guida che fornisce un supporto completo a chi si aspetta a diventare padre, insegna a gestire la gravidanza, a stabilire un contatto con il bimbo e a permettere di trasformarsi in un supporto importante per la propria partner. E poi Mi è nato un papà. Anche i padri aspettano un figlio, che descrive il vissuto di alcuni uomini quando scoprono di dover diventare padri. Un libro diverso, che si concentra soprattutto su ciò che accade dal concepimento al primo anno di vita del bambino, spiegando nel dettaglio in che modo è necessario comportarsi con la propria partner e con il nascituro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG