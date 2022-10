Frasi canzoni New York: le citazioni tratte da brani dedicati alla Grande Mela, una delle città più amate al mondo.

New York è New York. Amata, detestata, bistrattata, temuta, la Grande Mela è da sempre la città più affascinante degli Stati Uniti. Un centro nevralgico per lo sviluppo della società occidentale dal Novecento in poi, e anche per l’evoluzione della cultura e della musica. Qui sono nati e cresciuti alcuni tra gli artisti più amati di tutti i tempi, e anche per questo la musica ha spesso celebrato Manhattan, la sua grandezza e le sue contraddizioni. Se sei alla ricerca di frasi di canzoni su New York, in questo articolo proviamo a proportene alcune.

Frasi di canzoni dedicate a New York

Una città così importante vanta ovviamente una serie di omaggi straordinaria provenienti dal mondo della cultura, e non solo. Esistono detti su New York, poesie su New York, interi libri, opere e film dedicati alla città più importante dell’East Coast. Ma chi forse ha saputo raccontarla meglio sono stati i grandi nomi della musica mondiale, attraverso canzoni che hanno saputo cogliere tutto ciò che di bello e meno bello è presente in New York.

New York

Ecco alcune delle frasi tratte da canzoni dedicate alla città più famosa al mondo:

– “She is my heart, I love New York City. She’s lived and died so many times. Life is always tough on New York City, oh Lord, but she is fine, she always survives / Lei è il mio cuore, amo New York. Ha vissuto ed è morta così tante volte. La vita è sempre dura a New York, ma è splendida, sopravvive sempre“. (New York City, Lenny Kravitz)

– “Other cities always make me mad. Other places always make me sad. No other city ever made me glad exept New York. / Le altre città mi mandano sempre ai matti, le altre città mi fanno sempre rattristare. Nessun’altra città mi ha mai resa felice, oltre a New York“. (I Love New York, Madonna)

– “New York, New York, è una scommessa d’amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Brodway“. (La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini)

– “In New York concrete jungle where dreams are made of, there’s nothing you can’t do. Now you’re New York, these streets will make you feel brand new, big lights will inspire you. / A New York, una giungla di cemento dove vengono realizzati i sogni, non c’è niente che tu non possa fare. Ora sei a New York, queste strade ti faranno sentire completamente nuovo, le grandi luce ti ispireranno“. (Empire State of Mind, Jay-Z e Alicia Keys)

– “It’s easier to leave than to be left behind, leaving was never my proud, leaving New York, never easy. / È più facile lasciare che essere lasciati, lasciare non è mai stato il mio orgoglio, lasciare New York non è mai facile“. (Leaving New York, R.E.M.)

Altre canzoni dedicate a New York

Se si pensa a canzoni su New York, al di là dell’inno scritto da Jay-Z e Alicia Keys, la prima canzone che viene in mente è con tutta probabilità Theme from New York, New York, canzone straordinaria interpretata per la prima volta da Liza Minelli ma resa immortale da Frank Sinatra. Un brano diventato una sorta di colonna sonora di ciò che la Grande Mela ha rappresentato nel Novecento.

D’altronde, quasi tutti i più grandi artisti di tutti i tempi hanno dedicato almeno una canzone a New York: da John Lennon a Moby, passando per Sting e gli Strokes. Per chiudere andiamo però a ricordare una splendida canzone di Billy Joel, New York State of Mind, una dichiarazione diversa dalle precedenti:

– “Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I’m taking a Greyhound on the Hudson River Line. I’m in a New York state of mind. / A qualcuno piace scappare, prendersi una vacanza dal quartiere, saltare su un volo per Miami Beach o Hollywood, ma io prendo un Greyhound sulla riva dell’Hudson. Sono in uno stato mentale di New York.” (New York State of Mind, Billy Joel e Tony Bennett)

