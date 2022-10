Le idee migliori nascono sotto la doccia: non è una frase fatta, ma il risultato a cui si è giunti studiando l’effetto doccia. Vediamo cos’è.

Che cos’è l’effetto doccia? Uno studio americano ha dimostrato che le persone sono maggiormente creative quando sono impegnate in attività di media intensità. Durante la doccia, ad esempio, le persone riescono a partorire le idee migliori di sempre.

Effetto doccia: cos’è e come funziona

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della Virginia negli Stati Uniti ha dimostrato che le idee migliori nascono sotto la doccia o durante altre attività che occupano le persone in modo parziale. La ricerca, pubblicato sulla rivista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, ha analizzato il cosiddetto effetto doccia. Ad un gruppo di volontari è stato chiesto di trovare dei modi alternativi per utilizzare due oggetti comuni, ovvero un mattone e una graffetta. In questo modo, gli studiosi hanno messo alla prova la loro creatività.

Per svagare la mente, i volontari potevano scegliere tra due video: uno noioso di 3 minuti, che mostrava due persone piegare il bucato, oppure un filmato mediamente coinvolgente, ovvero la famosa scena del film Harry ti presento Sally, in cui Meg Ryan simula un orgasmo. “Mettiamo che non riesci a risolvere un problema: che fai? Probabilmente non qualcosa di terribilmente noioso come guardare la vernice che si asciuga. Al contrario, fai qualcosa che ti tiene occupato, come una passeggiata, una doccia o del giardinaggio. Tutte queste attività richiedono un moderato coinvolgimento“, ha dichiarato Zac Irving, primo autore dello studio.

Il risultato sullo studio dell’effetto doccia: la creatività viene fuori

I video proposti ai volontari sono stati scelti per evitare di sottoporre loro i classici test psicologici. Il risultato a cui si è arrivati è sorprendente. “Quello che volevamo scoprire non è quale dei due video stimoli di più la creatività, ma come il vagabondare della mente si correla alla creatività durante compiti noiosi o coinvolgenti“, ha dichiarato Irving. La ricerca ha dimostrato che la mente è maggiormente creativa quando è impegnata in un’attività mediamente coinvolgente, come la doccia.

