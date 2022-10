Qual è il significato di Ti va di stare bene di Ultimo? La canzone, una ballata pop dalle sfumature rock, parla dell’amore totalizzante.

Il nuovo singolo lanciato da Ultimo si intitola Ti va di stare bene. Si tratta di una ballata pop dalle sfumature rock, che il cantautore romano ha dedicato all’amore, a quell’amore totalizzante che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita. Scopriamo il significato del brano e a chi è dedicato.

Ti va di stare bene di Ultimo, il significato

Ti va di stare bene di Ultimo è il nuovo singolo lanciato dal cantautore romano il 28 ottobre 2022. Sarà contenuto all’interno del quinto album di inediti, la cui uscita è prevista per il 2023. Scritto e musicato da lui stesso, vede la produzione di Andrea Rigonat, tra i nomi più noti del panorama discografico nostrano nonché producer e compagno di Elisa. La canzone ruota attorno al tema dell’amore ed è una ballata pop, con sfumature rock.

Quello che descrive Ultimo è un amore totalizzante, che non lascia spazio a dubbi. Un sentimento che migliora l’esistenza, che sa calmare e fa sorridere, che fa stare bene.

La vita si può definire tale solo quando i due innamorati sono l’uno accanto all’altra. Il significato di Ti va di stare bene di UItimo va rintracciato nel rapporto, in quel legame che riempie ogni attimo dell’esistenza. A chi è dedicata la canzone? Il cantautore romano non l’ha specificato, ma immaginiamo che sia rivolta a coloro che vivono una relazione totalizzante.

Ecco il video di Ti va di stare bene di Ultimo:

Ti va di stare bene di Ultimo: il testo

E’ certo che la vita è strana

cammino e ti ritrovo qui

sei sempre tu ma sei cambiata

il tempo vedi fa così

E’ certo che l’amore è un’arma

lo percepisco dentro te

tu sai che cosa a me mi calma

e se sto in piedi lo decidi te

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se affianco ci sei tu

Ti va di stare bene?

E’ certo che la vita è strana

arriva quando arrivi tu

E’ certo che qualcosa cambia

se vivi e non sorridi più

E’ certo che perdo la calma

lo specchio sembra una TV

mi osservo e sento che mi manca

il mondo che avevamo e non c’è più

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se affianco ci sei tu

se affianco ci sei tu

se affianco ci sei

E dimmi cosa pensi

delle cose che ami e perdi

solo per restare fermi

sono sotto, che fai scendi?

e dimmi cosa perdi

voglio amarti, cosa pensi?

sono sotto, amore scendi

mi chiedevo se ti va

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se affianco ci sei tu

Ti va di stare bene?

