Fino a quando si può fare domanda per il bonus genitori con figli disabili e chi può richiedere questo contributo?

Sta per scadere il termine delle domande per il bonus genitori con figli disabili, si tratta di un contributo dell’INPS rivolto ai genitori che disoccupati e monoreddito. Le domande potranno essere presentate fino al 31 marzo 2022, vediamo perciò quali sono i requisiti e come si fa a presentare la richiesta per questo contributo.

Bonus genitori con figli disabili: i requisiti

Il contributo viene erogato dall’INPS e fa parte delle misure della Legge di Bilancio 2021. Nello specifico questo contributo economico è previsto per tre anni e sarà quindi possibile usufruire della misura fino al 2023. Il bonus ha un importo massimo di 500 euro netti per ogni anno, che verranno assegnati a uno dei genitori.

Mamma con figlio sulla sedia a rotelle

I requisiti sono che il genitore sia disoccupato, monoreddito o faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (vale a dire un solo genitore) e abbia a carico uno o più figli con disabilità (non inferiore al 60%).Per genitore disoccupato si intende una persona che non ha reddito, oppure che ha un reddito inferiore a 8.145 € all’anno (lavoratore dipendente) o a 4.800€ (lavoratore autonomo). Inoltre non si devono superare i 3.000 € di ISEE per accedere al contributo.

Come inoltrare la domanda

Come riportato dalla circolare n° 39 del 10-03-2022 dell’INPS, la domanda per richiedere il bonus va inoltrata tra il 1°febbraio e il 31 marzo. La domanda deve essere presentata per ogni anno e si può procedere con uno dei metodi disponibili:

attraverso il servizio online dal sito dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS

dal sito dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS chiamando al contact center

attraverso un istituto di patronato.

La misura corrisponde a un importo di 150 euro al mese, ma può arrivare fino a 500 euro al mese. Infatti, se il genitore a cui viene concesso il contributo ha due figli a carico con disabilità, il bonus che gli sarà riconosciuto sarà di 300 euro al mese, e si arriva a 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

