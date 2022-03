Dopo qualche anteprima e sperimentazione virtuale la moda inaugura la prima Metaverse Fashion Week 2022.

Dal momento che tutti i brand ormai sono diretti a fare almeno un passo nel metaverso, la nascita della prima edizione della Metaverse Fashion Week 22 rende questo passaggio ancora più repentino.

Di Metaverso in ambito fashion ve ne abbiamo parlato già da un po’: basti pensare alle ultime innovazioni di Gucci con Vault oppure di Benetton, che il suo spazio virtuale in occasione della Milano Fashion Week lo ha realizzato dal vivo. In realtà si tratta di piccole esperienze precedute già da una serie di collezioni virtuali acquistabili in piattaforme online o in videogiochi per vestire i propri avatar, oppure di campagne virtuali per anticipare collezioni che poi avremmo visto dal vivo, come accaduto per Zara.

Metaverse Fashion Week 2022: cosa è e quali eventi sono in programma

Dal momento che il concetto di Metaverso dovrebbe essere un’ulteriore evoluzione di quello che un tempo rappresentava la piattaforma Second Life – ovvero scappiamo per costruirci almeno altrove la vita che vogliamo – l’idea di una fashion week virtuale potrebbe esaudire il desiderio di tutti quelli che, non essendo addetti ai lavori, sognano da sempre di poter partecipare ad una fashion week.

Il calendario è ricco di appuntamenti ed iniziative che oltre ad assistere permetteranno al pubblico di interagire attivamente: ci saranno diversi fashion District, sfilate, concerti, pop-up store, installazioni cinematografiche ed after party. Sarà necessario ovviamente munirsi di avatar e di qualche criptovaluta – quella accettata in questo evento è il MANA -, qualora vi scappasse la voglia di fare acquisti. Sì perché quello che vedrete sfilare lo potrete anche acquistare qui ed ora, sia per il vostro avatar o anche per voi stessi, grazie ad un collegamento speciale con lo shop online di ciascun brand.

I brand che hanno confermato la loro presenza sono più di 50: Etro, che il 25 Marzo sfilerà con la collezione gender fluid Liquid Paisley, Giuseppe Zanotti che lancerà le sneakers Cobras in limited edition, Tommy Hilfiger con i suoi abiti virtuali NFT ed Hogan, che darà un grande after party. E ancora Phillip Plein, Dolce e Gabbana, Hugo Boss e molti altri.

Quando si terrà la MVFW 2022 e come fare per partecipare

La Metaverse Fashion Week 2022 si tiene per cinque giorni dal 23 al 27 Marzo: per partecipare basta possedere un avatar che andrà creato sulla piattaforma Decentraland Foundation, che ospita l’evento in forma totalmente gratuita. Dietro la nascita di questa iniziativa c’è la necessità anche di sensibilizzare sempre di più la Gen Z all’importanza di una moda sostenibile e gli stessi brand, che in questo modo sono stimolati alla creazione di outfit ed iniziative originali e tecnologiche, così da impattare sempre meno sull’ambiente.

Ecco perché direttori creativi, brand e maison hanno accolto con entusiasmo un’iniziativa che rende felici i fashion addicted, fidelizzando e coinvolgendo sempre di più il proprio pubblico, e permette di pensare ad un universo moda fisico e virtuale in simbiosi e differente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG