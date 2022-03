Pratici e sbarazzini, i capelli corti sono l’hair trend più amato del momento: impariamo dalle star con quali outfit valorizzarli.

Si dice che quando una donna tagli i capelli ci sia un significato nascosto: voglia di cambiare, di chiudere un capitolo di vita o semplicemente sperimentare e vederci in maniera diversa provando una nuova tendenza! Questi ed altri sono alcuni dei motivi per i quali chi ha sempre portato i capelli lunghi decide di provare un taglio corto, per dare alla nostra fisionomia una nuova luce. E se vi state chiedendo quale look possa sposarsi al meglio con i vostri capelli corti, ecco qualche outfit rubato direttamente alle star che portano i capelli corti da poco o da sempre.

Capelli corti, cosa indossare: il collo è in primo piano, tra scollature e colletti

Da Audrey Hepuburn e Twiggy a Lady Diana, da Francesca Michielin a Kaia Gerber, sono tante le icone e le star di ieri e di oggi che hanno fatto dei capelli corti un punto di forza, valorizzandoli scegliendo gli outfit e i look più sbarazzini. Che si tratti di un classico carré, un bob o di un taglio cortissimo, i capelli corti mettono ancora più in risalto i lineamenti del nostro viso, ed ecco perché si gioca tantissimo con il make up.

– Twiggy ha tanto da insegnarci in tema di beauty, ma anche fashion: il collo infatti è tutto da scoprire, da valorizzare con collane maxi perle – super trend di stagione -, da mostrare o impreziosire indossando lupetti o scollature rotonde. Oppure come ci insegna magnificamente Francesca Michelin, valorizziamo il collo con camicie e cardigan particolari dal colletto maxi a triangolo. Un dettaglio da un po’ onnipresente nel look della cantante da quando ha tagliato i capelli.

– Sfegata fan di maglie a giromanica – e prepariamoci a tirare fuori con l’arrivo dell’estate quelle bianche e sexy a costine – è Kaia Gerber, maestra nel mostrarci i look sportivi e casual da indossare con i capelli corti: top sportivi da abbinare a blazer ampi per giocare con le lunghezze, ma anche felpe con cappuccio dallo scollo ampio sono i must have della figlia di Cindy Crawford.

Abiti corti, svasati o romantic chic: gambe e spalle da scoprire

Per creare un contrasto sexy, al capello corto dall’allure più mascolina, piace accostare soprattutto abiti corti per creare abbinamenti giocosi. Possiamo partire ad esempio dagli abiti romantic chic: stampe a fiori e a pois, tessuti in seta o chiffon, ci trasportano in accostamenti vintage ed estremamente eleganti come quelli che possiamo rubare al guardaroba di Lady D.

– Dal revenge dress, che scopre gambe, spalle e il collo impreziosito da un maxi collier con pietra al centro agli abiti monospalla, Diana è icona indiscussa per rubare look inspo da sera perfetti per chi porta i capelli corti.

– Per chi invece cerca qualcosa di più sexy, non possiamo che lasciarci ispirare da Elodie. La cantante per diverso tempo ha portato i capelli corti e nel suo caso la mascolinità del capello corto viene valorizzata da blazer dress dalle spalle pronunciate, per un tocco molto glam e androgino.

