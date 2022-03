Come vestirsi ad un matrimonio in primavera? Anche se può sembrare una scelta difficile, ci sono tanti look perfetti per l’occasione.

L’oufit perfetto per andare alle nozze non è uno solo, ma sono tanti. A meno che non siate la sposa, avete ampia libertà di scelta. Da uno stile sbarazzino ad uno elegante, passando per il mood alternativo: dovete solo capire cosa vi dona di più. Vediamo come vestirsi ad un matrimonio in primavera, stagione da sempre molto temuta.

Matrimonio primaverile: i vestiti

Cosa indossa un’invitata ad un matrimonio nel mese di aprile? Dipende. Innanzitutto, è bene capire qual è il suo stile, poi è opportuno vedere quale capo si adatta alla perfezione alla sua fisicità. Dopo aver chiarito questi due punti importanti, si può procedere con la scelta del look.

Un outfit che, solitamente, sta bene a tutte e non fa mai sfigurare è l’abito lungo. Magari, con la gonna morbida, in chiffon di seta o tessuti misti. Considerando che le temperature sono ancora fresche, è bene aggiungere un bolero corto oppure una stola.

Un’alternativa è il cosiddetto vestito da cocktail. La lunghezza, possibilmente, deve essere media, mentre la gonna a ruota. Sempre per via della stagione, è obbligatorio optare per una giacchina di maglia, oppure la classica stola o il bolero.

Matrimonio ad aprile: cosa indossare?

Un altro outift matrimonio ad aprile elegante e mai fuori moda è il tailleur gonna. Uno stile formale, adatto per ogni occasione. Si può giocare sia con i colori che con gli accessori. Inoltre, la giacca è già a portata di mano e non è necessario aggiungere stola & Co.

In alternativa, c’è il completo con pantalone. Anche in questo caso c’è ampia libertà di scelta: ci sono talmente tanti tagli di pantaloni che è impossibile non trovare il modello adatto alla propria fisicità. Infine, se l’idea è quella di seguire un mood un po’ alternative, si può optare per la tuta intera. Manica corta, monospalla o bretellina: non è questo dettaglio a fare la differenza, ma la giacchina. Giocate con i colori, possibilmente sfruttando il contrasto tra il capo principale e la giacchina/scarpe.

