In base a un’indiscrezione sembra che il “quasi matrimonio” tra il cavaliere e la sua compagna nasconda una promessa segreta: ecco di cosa si tratta.

Secondo un indiscrezione del settimanale Oggi, sembra che dietro alle finte nozze tra Berlusconi e Marta Fascina ci sia più di un mistero. Il giornale parla di una promessa segreta del cavaliere e di matrimonio che i suoi figli non hanno voluto. Un altro retroscena, dunque, sulla coppia che dopo due anni si è giurata amore eterno con una cerimonia simbolica che non ha valore legale.

Ecco quale sarebbe la promessa che Berlusconi ha fatto a Marta Fascina

Ecco una foto di Silvio e Marta a San Valentino.

Secondo le indiscrezioni sembra che Marta Fascina sia stata accanto a Berlusconi nel periodo in cui il cavaliere è risultato positivo al covid-19. Un periodo per Silvio in cui è stato molto male e la vicinanza della sua compagna gli ha fatto bene. Proprio in questa circostanza, secondo Oggi, il premier avrebbe dichiarato: “Se ne esco ti sposo“. Una volta che Silvio si è ristabilito, la deputata avrebbe ricordato della promessa fatta al suo compagno ma i figli di lui non avrebbero voluto. A questo punto per accontentare i figli ma onorare la sua promessa, Berlusconi ha ideato le “quasi nozze”, una celebrazione simbolica del loro amore con lo scambio delle fedi.

Dunque, in tanti si sono domandati il perchè non ci fossero state nozze vere e proprie questa sembra esserne la ragione.

