Un’influencer si è recata al ristorante Club del Doge di venezia, dove al termine del pasto gli è stato consegnato un conto di cortesia che ha mandato su tutte le furie la donna.

Il problema del conto di cortesia si è ripresentato. Un’influencer si è recata al noto ristorante stellato con il suo compagno a cui è stato dato il prezzo del pranzo mentre alla donna nulla. Si è infuriata sui social perchè questo per lei è definito sessismo, arriva presto la replica di Cracco che giustifica e spiega l’abitudine del ristorante.

Le parole dell’influencer e la replica di Cracco

Dopo aver ricevuto lo scontrino di cortesia, l’influencer, come riporta Vanity Fair ha scritto: “Ma ti pare?», è andata su tutte le furie, facendo intendere che, in realtà, chi paga è lei. “Sono io il breadwinner (è un termine per indicare “chi porta a casa la pagnotta”) Il patriarcato colpisce ancora! Ragazzi, ammettete che è sessismo”.

Al suo gridare sessismo, risponde Carlo Cracco che replica così: “Nessuno si è mai lamentato con noi. Se poi un cliente esce e commenta diversamente non ci posso fare nulla. Ma sono almeno 4-5 anni che consegniamo il menu con i prezzi a tutti, a meno che non vi sia l’esplicita richiesta di evitarlo. Prima c’era, in effetti, l’usanza di portare al tavolo un menu normale e uno di cortesia, adesso non esiste maschio o femmina, esistono solo esigenze particolari che soddisfiamo. A meno che non abbiano negato l’altro menu una volta richiesto, l’accusa di sessismo mi sembra esagerata: avranno fatto questo gesto sovrappensiero“.

Il ristorante si è comunque scusato per aver messo in disagio l’influencer.

