Mai banale e sempre col giusto mix di serietà e ilarità. Parliamo de Le Iene, il noto programma in onda sulle reti Mediaset. Nell’ultima puntata, insieme ai conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez, è stata ospite Ilary Blasi, “padrona di casa” per anni della trasmissione. Tra i tre è venuto fuori un divertente duello a parole…

Come detto, oltre ai conduttori di questa edizione Belen Rodriguez e Teo Mammucari, nell’ultima puntata de Le Iene è stata presente Ilary Blasi. Proprio la moglie di Francesco Totti, insieme all’argentina, si è divertita a scherzare e mettere “in soggezione” l’esperto Mammucari.

Tra i tre è nato un simpatico botta e risposta che ha visto le due donne prendere il sopravvento sull’uomo. “Innanzitutto ti sono vicina…”, ha detto Ilary a Belen facendo riferimento al fatto che debba sopportare Teo al suo fianco. “Poi, bisogna un po’ minacciarlo, questo è il segreto.. Tipo: ‘usi il viagra!’.

Pronta la risposta del conduttore: “Ma quale viagra!”. Poi, ancora tra le risate, ecco Ilary e Belen tornare alla carica: “Teo non puoi essere credibile, uno che si tinge i capelli, che c’ha ‘sti denti finti… Come fa a essere credibile?”.

Il siparietto tra i tre personaggi dello spettacolo è poi andato avanti per qualche minuto tra le risate generali dei telespettatori ma anche degli stessi protagonisti. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo.

