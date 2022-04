Vincent Cassel ha fatto gli auguri a sua moglie, Tina Kunakey: la giovane, dalla quale ha avuto la figlia Amazonie, ha compiuto 25 anni. L’attore 55enne ha postato una tenera dedica sui social per l’amata consorte.

L’attore francese non perde occasione per onorare sua moglie. L’attore francese 55enne ha festeggiato il compleanno di sua moglie, Tina Kunakey. La modella, che ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, è apparsa su un post Instagram della star del cinema. La foto:

View this post on Instagram

“Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie, Tina. Eu te amo [ti amo in portoghese, ndr] fino alle stelle e alla luna“, leggiamo nella didascalia.

La coppia – che ha dato alla luce piccola Amazonie – compare di spalle su una spiaggia brasiliana. Diverse le celebrità hanno messo “mi piace” alla foto, tra cui Elie Semoun.

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono insieme dal 2015. Si sono detti “sì” nell’agosto 2018, prima di dare il benvenuto alla figlia un anno dopo. L’attore è anche il padre di Deva e Léonie, nate dall’unione con Monica Bellucci. La coppia si è separata nell’agosto 2013 dopo diciotto anni trascorsi insieme.

