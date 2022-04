Momento di crisi per Elena Morali a La Pupa e il Secchione. Durante una prova, la modella si arrabbia e fa una rivelazione incredibile.

Sono state ore difficili per Elena Morali. La modella, protagonista anche di questa edizione de La Pupa e il Secchione show 2022, nel corso di una recente prova per il noto reality è andata in crisi perché non sentiva gli odori. Una conseguenza del Covid che si porta dietro da molto tempo.

Elena Morali choc: “Non sento gli odori da un anno”

Elena Morali

Ma come sono andate le cose per la giovane ragazza? Tutto ha inizio durante la prova in cui le Pupe e i Secchioni dovevano riconoscere il proprio partner dall’odore mentre erano bendati. Una prova assai difficile per la giovane bionda, soprattutto per una problematica diventata noto solo in seguito all’inizio della prova.

Quando è toccato a lei, infatti, Elena Morali, visibilmente spazientita, ha deciso di interrompere il gioco dicendo di non riuscire a sentire gli odori a causa del Covid, contratto più di un anno fa.

Per un attimo c’è stato il panico tra i concorrenti, considerando anche i diversi casi nella casa che hanno portato ad una sorta di quarantena di gruppo.

Poi, ecco arrivare la spiegazione della Morali: “Sono una persona che tiene dentro e quando sono triste invece che sfogarmi con la tristezza mi sfogo con la rabbia”, le parole della ragazza visibilmente scossa. “La verità è che io un anno e quattro mesi fa ho avuto il Covid in maniera molto pesante, di cui non ho parlato e io tuttora non sento gli odori, nessuno”.

La speranza è che la modella possa presto tornare ad essere più serena e che le conseguenze del virus possano, prima o poi, darle una tregua per poter tornare a sentire ogni odore possibile.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG