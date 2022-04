Dopo tanto tempo, Alessia Marcuzzi e Mara Venier si ritrovano a cena insieme. Era passato un po’ di tempo, da quando le due amiche non passavano un po’ di tempo insieme. “Mi mancavi troppo“, dice la conduttrice televisiva alla sua collega e ‘zia’ nazionale.

“Abbiamo una boccia di champagne rosé in frigo tutta per noi” afferma Mara Venier nelle sue storie e aggiunge: “Finalmente insieme. I nostri cuori si ritrovano. Con noi è roba di cuore“. E Alessia si associa alla dolcezza di zia Mara dicenddo: “Mi mancavi troppo“.

Le due super amiche hanno avuto una cena orientale, a base di involtini primavera e riso alla cantonese e, per finire in bellezza, un babà al rum.

In questa occasione, la Marcuzzi ha regalato una borsa della sua linea fashion all’amica. Alessia, infatti, ha un brand di borse e accessori al quale si sta dedicando tantissimo, da quando ha lasciato Mediaset.

