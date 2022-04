Con enorme entusiasmo l’influencer Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno annunciato la nascita del loro primo bambino.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno finalmente esaudito il sogno di diventare genitori: la coppia ha avuto il primo bebè e mamma e piccolo starebbero bene. Negli scorsi mesi i due avevano raccontato di giorno in giorno l’attesa del loro primo bebè e avevano confessato che si sarebbe trattato di un maschietto attraverso un gender reveal party.

Theo Hernández

Zoe Cristofoli: è nato il figlio

Il calciatore Theo Hernandez e l’influencer Zoe Cristofoli hanno coronato il loro sogno d’amore: la coppia ha finalmente avuto il primo figlio, la cui attesa era stata raccontata da entrambi giorno dopo giorno attraverso i social. I due sono più felici che mai e in tanti tra fan, amici e colleghi, hanno inviato loro messaggi di congratulazioni attraverso i social.

Ecco il post che ha rivelato la nascita del piccolo:

“Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia, ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore: non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita”, aveva annunciato a fine ottobre Zoe Cristofoli, svelando di essere incinta con un post via social. Per lei e Theo Hernandez si tratta del coronamento di un sogno e sui social i due non hanno mancato di esprimere la loro gioia per la nascita del loro primo figlio.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez: l’amore

Prima di annunciare la gravidanza Zoe Cristofoli e Theo Hernandez avevano vissuto un periodo di crisi durante il quale avevano avuto diversi tira e molla. Oggi la coppia sembra aver trovato finalmente la serenità e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro. Al momento la coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo e non è chiaro se, un giorno, decideranno di convolare a nozze o se allargheranno ulteriormente la loro famiglia.

