Scintille all’Isola dei Famosi tra Jeremias, Ilona Staller e Lory Del Santo. Il fratello di Belen se l’è presa in malo modo con le due.

Inizia a farsi teso il clima all’Isola dei Famosi 2022. In modo particolare in queste ore, è stato Jeremias Rodriguez, accompagnato anche da Nicolas Vaporidis, ad alzare la voce e prendersela in malo modo contro Ilona Staller e Lory Del Santo.

Jeremias sbotta contro Ilona Staller e Lory Del Santo

Jeremias Rodriguez

I naufraghi sembrano iniziare a sentire stanchezza e soprattutto la fame. La conferma arriva da alcune piccole reazioni che diventano vere e proprie litigate. L’ultima è partita da Jeremias Rodriguez che se l’è presa con Ilona Staller. Il fratello di Belen, insieme a Nicolas Vaporidis, ha accusato l’ex pornostar di non impegnarsi abbastanza per il gruppo e di trascorrere le giornate a prendere il sole.

“Qui ognuno fa quello che può, quindi anche tu puoi fare quello che puoi, nessuno ti chiede di fare di più”, sono state le parole di Nicolas Vaporidis. Di ben altro tono, invece, quelle di Jeremias che ha poi rincarato la dose: “C’è chi lavora e chi prende il sole e si mette le creme”, ha sbottato il ragazzo. “Non fai nulla e in più ci parli alle spalle”.

Alle accuse di Jeremias, Ilona Staller ha deciso di rispondere: “Non è vero che non faccio niente dalla mattina alla sera, non è giusto”, senza però spiegare cosa realmente faccia per il gruppo.

In sua difesa, però, Cicciolina ha raccontato che Estefania Bernal le avrebbe impedito di andare a pescare i paguri. Situazione che la modella argentina ha fermamente respinto creando ulteriore polemica.

E con Lory Del Santo…

Ma Ilona non è stata l’unica a finire nel mirino di Jeremias. Anche Lory Del Santo non è stata risparmiata. Il fratello di Belen si è rivolto al compagno di gioco della donna per chiedere “una svolta”. “Tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo. Ilona ha detto che le è stato riferito che ci sono due gruppo. Che sia stata Lory a dirle così?”.

Nel gruppo, insomma, gli animi sono davvero infuocati. Chissà cosa accadrà nelle prossime ore…

Riproduzione riservata © 2022 - DG