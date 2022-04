Lulù Selassié ha parlato dell’influencer, della cantante e della rapper, svelando cosa pensa di tutte e tre.

Lulù Selassié ha preso parte a La Pupa Party, dopo aver partecipato – qualche settimana fa – a una puntata de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso. La giovane ha detto di adorare tre donne in particolare: Chiara Ferragni, Britney Spears e Cardi B.

Lulù Selassiè parla di Chiara Ferragni e Britney Spears

L’ex gieffina ha parlato delle donne che stima particolarmente e tra queste ce ne sono tre in particolare: Chiara Ferragni, Britney Spears e Cardi B, tutte per ragioni diverse.

Dell’influencer e moglie di Fedez, la Selassié ha detto di stimarla molto: “Chiara Ferragni l’adoro, la seguo da tanto tempo. Mi piace moltissimo lei, il modo in cui mostra la sua vita. Trovo sia molto sensibile e dolce. Mi piace molto seguirla. Farei anche io una serie tipo The Ferragnez“. Una foto di Lulù su IG:

Della reginetta del pop, invece, ha rivelato che “è unica, fantastica, io la amo! Sono pazza del suo spirito, del suo modo di essere. E poi il tipo di canzoni che fa sono favolose“. E aggiunge: “Con i suoi pezzi ha detto al mondo che è ok per una donna essere sensuale. Nei concerti e nei video era super sensuale e non si è mai adeguata alla massa. Lei per me è la regina! Ha la sua identità ed è ribelle la amo troppo“.

Britney Spears

L’elogio a Cardi B

Lulù ha elogiato anche la grintosa Cardi B. Anche per la famosa rapper, infatti, spende delle parole di ammirazione e stima.

Ecco cosa ha dichiarato sull’artista: “Cardi B? Adoro! Quando mi hanno detto che aveva fatto un tweet su di me pensavo fosse uno scherzo“.

