Donatella Versace ha trascorso una giornata insieme a Britney Spears, che è in procinto di sposarsi. Sarà lei a disegnare l’abito da sposa?

La stilista Donatella Versace conosce la star Britney Spears da molti anni e, in una nuova intervista, si è detta ancora una volta entusiasta di lei

Britney Spears e Donatella Versace hanno passato del tempo insieme proprio nei giorni scorsi. La stilista italiana ha recentemente visitato la cantante proprio a casa sua. In un’intervista a Entertainment Tonight, Versace ha parlato di Britney e di quanto le vuole bene:

“Sì è vero sono stata a casa sua. Se sto disegnando il suo abito da sposa? Chi lo sa, forse. Ci siamo divertire insieme. In realtà erano tanti anni che non ci vedevamo. L’ultima volta che l’ho incontrata eravamo a Milano in Italia, era ospite ad un mio evento. A casa sua abbiamo guardato le foto ed è stato molto toccante, devo proprio ammetterlo. Non so se sarò io la stilista del suo abito da sposa… Ah l’ha detto già lei?! Io la amo, sono legata sia a lei che a Sam. Lui è un ragazzo splendido. Auguro loro tutto il meglio. Penso che Sam sia quello giusto per lei, è un ragazzo davvero per bene, una brava persona”

Britney Spears, infatti, già aveva annunciato che Donatella avrebbe disegnato il suo abito da sposa, anche se la Versace pare sia rimasta un po’ stupita dalla notizia. Inoltre, Donatella, durante l’intervista, ha anche accennato a quanto siano stati difficili gli ultimi anni per la Spears. La cantante ha attraversato “l’inferno” secondo la stilista: “Non riesco a immaginare cosa ha passato.”

