Oggi è un giorno importante per tutti i Windsor: si commemora la morte del Principe Filippo e suo figlio, il Principe Andrea non poteva mancare.

Dopo mesi di assenza e dopo essere stato privato dei suoi titoli, il Principe Andrea torna dalla sua famiglia per commemorare suo padre, il Principe Filippo scomparso un anno fa. Un gesto che non è passato inosservato.

Questa la prima apparizione pubblica del principe Andrea, da quando è stato privato dei suoi titoli militari e dei suoi patrocini reali, dopo aver pagato milioni in via extragiudiziale per risolvere un caso di violenza sessuale civile. Oggi, Sua Maestà la Regina Elisabetta ha mostrato sostegno per suo figlio, facendosi accompagnare all’Abbazia di Westminster proprio da lui.

Mentre hanno attraversato l’Angolo dei Poeti verso il suo seggio nell’abbazia, la Regina si teneva al gomito del figlio con la mano sinistra e aveva un bastone da passeggio nella destra. Alla fine della navata si sono separati, con Elisabetta che si è seduta al fianco del primogenito Carlo.

Dopo la solenne funzione in ricordo di Filippo, la roccia della Regina, Andrea è tornato dalla mamma, sostenendola ancora una volta nell’uscita dall’Abbazia.

Insomma, pare che i Windsor stiano pian piano superando lo scandalo che ha coinvolto Andrea, il caso Epstein che ha visto il Principe accusato di violenza sessuale nei confronti di Virginia Giuffrè, con la quale dopo anni ha patteggiato.

