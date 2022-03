L’influencer Paola Turani è stufa di tutti i messaggi negativi che le arrivano e ora si sfoga con i suoi followers.

Paola Turani è una delle influencer più amate di Instagram, soprattutto ora che condivide con i suoi follower la vita del piccolo Enea. Ma anche lei, come molti sui social, ha alcuni haters che la tormentano.

Proprio pochi minuti fa, Paola ha dato sfogo ai suoi pensieri, stufa di essere tartassata da messaggi offensivi e senza senso, soprattutto riferiti al suo piccolo Enea. L’influencer e modella ha mostrato dei messaggi ricevuti in privato, insulti e offese sul suo essere mamma.

A quelle brutte parole, Paola Turani non ci sta e dice: “Non sono solita farlo ma sono stufa di questo schifo e questa cattiveria. Lascio quasi sempre perdere ma la mia pazienza ha un limite. Non li sopporto più. Che poi dico mica li obbligo io a seguirmi.”

Un piccolo sfogo che la Turani ha dovuto fare, viste le decine di messaggi che le arrivano, non solo su Instagram ma anche su Twitter, di haters che la insultano ma continuano comunque a seguirla, forse solo per il gusto di offendere e bullizzare.

Paola Turani e il figlio Enea

Come ogni mamma farebbe, Paola Turani ha dato sfogo alla sua rabbia per difendere il suo ruolo di madre di Enea, soprattutto per dei messaggi diretti contro di lei e la sua maternità davvero di cattivo gusto.

I suoi follower sanno bene quanto Paola ha desiderato il suo bimbo: fino allo scorso anno, lei e il suo Ricky pensavano non sarebbe stato possibile avere una famiglia, per via di una diagnosi di infertilità. Dopo tanti anni di attesa, finalmente l’8 Ottobre 2021 Paola Turani e Riccardo Serpellini diventano genitori del piccolo Enea Francesco Serpellini, che ora è il gioiello della loro vita.

