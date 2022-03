L’ex di Belen Rodriguez confessa il dramma della sua malattia, raccontando ai suoi follower cosa lo affligge ogni giorno.

Antonino Spinalbese è diventato noto per essere l’ultimo ex di Belen Rodriguez, con la quale ha avuto anche una bimba, Luna Marì. Ora, l’influencer decide di condividere un dettaglio importante della sua vita privata con un video sui social.

Antonino ha pubblicato questo video per gli oltre 300mila follower che lo seguono su Instagram, dove si “confessa” e parla della sua malattia: “Ho una grave malattia autoimmune.”

Spinalbese spiega come l’ha scoperto e come ha affrontato la situazione: “Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino 2 costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. E’ un lieve trauma, ma le sorprese non erano finite.”

Proprio grazie a Luna Marì, dopo averla tenuta in braccio tutta la giornata, ha scoperto la malattia. Questo perché sentiva dei dolori molto strani: “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”

Una diagnosi non facile per lui, che non l’ha presa bene, ma grazie a un suo grande amico è riuscito a uscire dal tunnel e a superare lo shock.

